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120 طناً من المساعدات الطبية كهدية من مصر الى السودان

19 - فبراير - 2022
آخر تحديث: 19 - فبراير - 2022 5:04 مساءً
الاحتجاجات الشعبية في السودان

الاحتجاجات الشعبية في السودان

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أرسلت مصر على متن طائرة من القوات العسكرية المسلحة, كهدية 120 طناً من المساعدات الطبية للسودان، من بينها أدوية ومعدات طبية.
وأفاد بيان إعلام مجلس السيادة الانتقالي، اليوم السبت، إن “طائرة تابعة للقوات المسلحة المصرية وصلت صباح اليوم إلى قاعدة الخرطوم الجوية محملة بـ 120 طن من الأدوية والمعدات الطبية، مقدمة للشعب السوداني والقوات المسلحة السودانية”.

وكان بإستقبال الطائرة, كل من رئيس هيئة الأركان السودانية، محمد عثمان الحسين والسفير المصري في الخرطوم، حسام عيسى ومدير إدارة الخدمات الطبية وقائد القوات الجوية المكلف وأعضاء السفارة المصرية في الخرطوم.
وشدد الحسين إلى متانة العلاقات السودانية المصرية في جميع المجالات، مشيراً إلى ما يربط البلدين من روابط أزلية وتأريخية واستراتيجية، مؤكداً “عمق واستمرار العلاقات الثنائية بين السودان ومصر”، على حد قول البيان.
يذكر أن السودان يعاني من أزمات سياسية واقتصادية، وجائحة كورونا، والفيضانات وانتشار الأمراض, وأشار مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، نهاية العام الماضي، إلى أن 14.3 مليون من سكان السودان البالغ عددهم 47.9 مليون، بما في ذلك المواطنين واللاجئين، سيحتاجون للمساعدة الإنسانية.

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