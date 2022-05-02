1202 جثة حتى الآن.. اكتشاف المزيد من ضحايا العمليات الروسية في كييف

كشفت السلطات الأوكرانية في كييف، عن عدد الضحايا المدنيين الذي تم العثر على جثثهم، منذ بدء الغزو الروسي على أوكرانيا وحتى الآن.

ووفقاً لوكالة إنترفاكس الأوكرانيه، فقد تم العثور على 1202 جثة تعود لمدنيين في منطقة كييف التي احتلت القوات الروسية قسما منها لعدة أسابيع.

وقال نائب رئيس المديرية الرئيسية للشرطة الوطنية في منطقة كييف، ماكسيم أوشيريتياني، في إيجاز صحفي، “حتى الآن، وجدنا ووثقنا 1202 جثة. هؤلاء مدنيون قتلوا على أيدي القوات الروسية”.

ويعد هذا الرقم ارتفاعا من “1020 جثّة لمدنيين في مشارح منطقة كييف”، كانت السلطات الأوكرانية أعلنت العثور عليها حتى 21 أبريل الماضي.

وكشف أوشيريتياني عن أن هذه الجثث تم العثور عليها في 8 أماكن، دفن فيها سكان محليون، معظمهم في منطقة بوتشا، في شمال غرب كييف.

وبحسب نائب رئيس شرطة المنطقة، تم العثور على جثث مدنيين عليها آثار تعذيب بآخر مقبرة اكتشفها ضباط إنفاذ القانون. وأضاف: “لم يقتصر الأمر على تقييد أيديهم وتعصيب أعينهم فحسب، بل تم أيضا إصابتهم بطلق ناري في الساقين. ثم أصيبوا برصاصة في الرأس”.

وأشار أوشيريتياني إلى أن ضباط إنفاذ القانون، على وشك الانتهاء من عمليات العثور على الجثث، في الأراضي التي احتلتها القوان الروسية، لكن التحقيقات ستتواصل.

وكانت النائبة العامة الأوكرانية، إيرينا فينيديكتوفا، أعلنت في العاشر من أبريل، فتح 5600 تحقيق في جرائم حرب محتملة، منذ بدء الغزو الروسي في 24 فبراير.

ومنذ انسحاب القوّات الروسية من محيط كييف في أواخر مارس، عُثر على المئات من جثث المدنيين الذين تتّهم السلطات الأوكرانية وبلدان الغرب روسيا بارتكاب “جرائم حرب” بحقّهم، وهي اتّهامات ترفضها موسكو، وتتهتم كييف بـ “فبركة” وقائع.