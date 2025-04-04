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13 شهيدا بخان يونس جراء الغارات الإسرائيلية!

4 - أبريل - 2025
آخر تحديث: 4 - أبريل - 2025 8:20 صباحًا
فلسطينيون يقفون وسط أنقاض المنازل في خان يونس جنوب قطاع غزة، 3 أبريل/نيسان 2025. رويترز

فلسطينيون يقفون وسط أنقاض المنازل في خان يونس جنوب قطاع غزة، 3 أبريل/نيسان 2025. رويترز

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أفادت الجزيرة باستشهاد 13 فلسطينيا فجر اليوم في قصف إسرائيلي لمنزل وخيمة نازحين في خان يونس جنوبي قطاع غزة.

وقالت القناة إن 10 فلسطينيين استشهدوا باستهداف منزل في منطقة حي المنارة جنوب شرق مدينة خان يونس.

كما أفادت الجزيرة باستشهاد 3 فلسطينيين وإصابة آخرين في قصف لخيمة تؤوي نازحين في مناطق غربية من مواصي خان يونس. ونقل الجرحى إلى مستشفى شهداء الأقصى بدير البلح.

وفي مدينة غزة، دمرت غارة إسرائيلية محطة لتحلية المياه في حي التفاح شرقي المدينة، ما أدى لاشتعال النيران فيها.

وقال المكتب الإعلامي الحكومي في غزة إن أكثر من 90% من أهالي القطاع باتوا بلا مصدر للمياه النظيفة بعد تدمير الاحتلال أكثر من 700 بئر، وإخراج 75% من الآبار ومحطات التحلية عن الخدمة.

كما استهدف قصف مدفعي مكثف وإطلاق نار من المسيرات الإسرائيلية حي الشجاعية شرق مدينة غزة.

وذكرت الجزيرة أن مدفعية جيش الاحتلال واصلت قصفها للأطراف الشرقية من حي الزيتون بمدينة غزة.

وفي الجنوب، استهدفت غارات جوية إسرائيلية على المناطق الشمالية من مدينة رفح.

وأمس الخميس، ارتكبت القوات الاسرائيلية مجزرة مروعة في مدرسة “دار الأرقم” التي تؤوي نازحين في حي التفاح بمدينة غزة.

ومنذ استئنافها الإبادة الجماعية في غزة في 18 مارس/آذار الماضي، قتلت إسرائيل نحو 1300 فلسطيني وأصابت ما يقرب من 3 آلاف آخرين، معظمهم أطفال ونساء.

    المصدر :
  • الجزيرة

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