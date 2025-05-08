13 شهيدا بينهم طفلة في قصف إسرائيلي على قطاع غزة

استشهد 13 فلسطينيا بينهم طفلة وأصيب عدد آخر بجروح، إثر غارات إسرائيلية استهدفت مناطق متفرقة من قطاع غزة منذ فجر الخميس، ضمن حرب الإبادة المتواصلة للشهر الـ19.

واستهدف الجيش الإسرائيلي، بسلسلة من الغارات وإطلاق نار، خياما تؤوي نازحين، وصيادين، ومنازل وتجمعا للمواطنين في شمال ووسط وجنوب القطاع، وفق ما أفادت به مصادر طبية وشهود عيان للأناضول.

وفي أحدث الهجمات، استشهد 3 فلسطينيين إثر استهدافهم من طائرة مسيرة إسرائيلية في حي الرمال بمدينة غزة.

وسبق ذلك استشهاد فلسطينيين اثنين وإصابة آخرين بقصف استهدف تجمعا للمواطنين بمدينة دير البلح وسط القطاع، كما قتل فلسطيني آخر في قصف مدفعي على حي الشجاعية شرقي مدينة غزة.

وفي مخيم النصيرات وسط القطاع، استشهد فلسطيني وأصيب آخرون في قصف إسرائيلي استهدف تجمعا للمواطنين قرب منطقة “السوارحة”.

أوضحت المصادر أن 5 فلسطينيين استشهدوا في قصف استهدف منزلين في بلدة بيت لاهيا شمالي القطاع، وحي الشجاعية شرقي مدينة غزة.

كما استشهدت طفلة وأصيب آخرون في قصف مدفعي استهدف خيمة للنازحين غرب مدينة خان يونس جنوبي القطاع.

وفي اعتداء منفصل، أصيب صيادان بنيران زوارق البحرية الإسرائيلية قبالة سواحل خان يونس.

كما واصل الجيش الإسرائيلي عمليات نسف منازل في مناطق متفرقة من رفح جنوبي القطاع، وحيي التفاح والشجاعية شرقي مدينة غزة، وفق شهود عيان.

وترتكب إسرائيل بدعم أمريكي منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 جرائم إبادة جماعية بغزة، خلّفت أكثر من 171 ألف شهيد وجريح من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود.