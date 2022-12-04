13 مليون طن من الحبوب غادرت موانئ أوكرانيا منذ أغسطس 2022

قالت وزارة الدفاع التركية، أن إجمالي كميات الحبوب التي تم شحنها من الموانئ الأوكرانية 13 مليون طن منذ مطلع أغسطس/آب 2022.

وذكرت الوزارة، في بيان، أن نقل الحبوب من الموانئ الأوكرانية مستمر كما هو مخطط لها بموجب الاتفاق المبرم في 22 يوليو/تموز الماضي.

وفي 22 يوليو/تموز 2022 وقعت تركيا وروسيا وأوكرانيا والأمم المتحدة “وثيقة مبادرة الشحن الآمن للحبوب والمواد الغذائية من الموانئ الأوكرانية” خلال اجتماع استضافته إسطنبول.

وتضمن الاتفاق تأمين صادرات الحبوب العالقة في الموانئ الأوكرانية على البحر الأسود (شرق أوروبا) إلى العالم.

وفي 17 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان تمديد اتفاق ممر الحبوب عبر البحر الأسود، 120 يومًا اعتبارًا من 19 من نفس الشهر.

وبحسب صندوق النقد الدولي هناك 48 دولة مصنفة كأكثر الدول تضررا من الأزمة الحالية بسبب الخلل الكبير في ميزان مدفوعاتها، والنقص الحاد في الأمن الغذائي، في حين تواجه منطقة الساحل وغيرها من مناطق جنوب الصحراء الأفريقية آفاقا أسوأ.

أول سفينة حبوب من أوكرانيا تصل إثيوبيا

ومن جانبه، قال رئيس مكتب الرئيس الأوكراني، أندريه يرماك، اليوم الأحد، إن أول سفينة محملة بالحبوب (30 ألف طن من القمح) وصلت إلى إثيوبيا كجزء من برنامج “الحبوب من أوكرانيا”، حسبما ذكرت وسائل إعلام محلية.

ويعمل المشروع الإنساني الدولي “الحبوب من أوكرانيا” في استعادة الأمن الغذائي في أفقر البلدان، بما في ذلك إثيوبيا والصومال واليمن.

يجري حاليًا تعبئة سفينتين أخريين في ميناء كورنومورسك، حيث ستقومان بتسليم 55 ألف طن من المساعدات الغذائية، وبشكل رئيسي القمح، إلى الصومال والسودان.

وكانت سفينة أخرى مسماة بـ“نورد فيند” وصلت ميناء جيبوتي، أمس السبت، مُحملة بنحو 25 ألف طن من القمح الأوكراني، على أن يجري تسليم الشحنة إلى مواطني إثيوبيا.