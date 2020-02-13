1355 حالة وفاة .. آخر تطورات فيروس كورونا

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يواصل فيروس كورونا الانتشار وحصد الأرواح، في الوقت الذي أعلنت منظمة الصحة العالمية أنه “من المبكر جدا” القول إن الفيروس قد بلغ ذروته أو وصل نهايته.

وقفز عدد الوفيات وحالات الإصابة الناجمة عن فيروس كورونا في الصين، الخميس، بشكل كبير، مع تسجيل 242 حالة وفاة في يوم واحد في مقاطعة هوبي، إضافة إلى 15 ألف إصابة.

وبعد إعلان السلطات عن الأرقام الجديدة، بلغ عدد المتوفين 1355 شخصا على الأقل، ووصل تعداد المصابين إلى 60 ألفا.

وفي تحديثها اليومي، أكدت لجنة الصحة في هوبي حدوث 14840 إصابة جديدة في المقاطعة وسط الصين.

وتأتي هذه القفزة في الحصيلة مع إعلان مسؤولين محليين إعادة تغيير طريقة تشخيص حالات الإصابة بفيروس “كوفيد 19”.

وقالت لجنة الصحة في هوبي إنها ستضم من الآن فصاعدا إلى سجل الإصابات الرسمية حالات تم “تشخيصها سريريا”.

وهذا يعني أن صور الرئتين في حالات محتملة يمكن اعتبارها كافية لتشخيص الإصابة بالفيروس، بدلا من فحوص الحمض النووي.

وأضافت أن التصنيف الجديد شمل 13332 حالة إصابة وأكثر بقليل من نصف حصيلة الوفيات الجديدة.

وأشارت اللجنة إلى أن هذا التغيير يعني أنه بات بإمكان المرضي الحصول على علاج “في أسرع وقت ممكن”، كما أنه يجعل التصنيف “متوافقا” مع تصنيفات مستخدمة في مقاطعات أخرى.

تجارب صينية على عقار مضاد لكورونا

قالت الرئيسة المشاركة لاجتماع في منظمة الصحة العالمية، الأربعاء، إن علماء صينيين يختبرون عقارين مضادين للفيروسات على فيروس كورونا، وإن النتائج الأولية للتجارب السريرية ستظهر بعد أسابيع.

وشاركت الطبيبة ماري بول كيني، وهي عالمة فيروسات سابقة في منظمة الصحة العالمية، في رئاسة منتدى بحثي مغلق استمر يومين في جنيف وضم أكثر من 300 عالم وباحث، بعضهم شارك عن بعد من الصين وتايوان.

وذكرت كيني في مؤتمر صحفي: “الزملاء الصينيون حريصون للغاية على المشاركة في البروتوكولات التي يجري تعريفها كي تجرى جميع التجارب السريرية وفقا للمعايير ذاتها ويتطلعون إلى النتيجة”، مضيفة: “كانوا مهتمين للغاية بالعمل على بروتوكول رئيسي كهذا”.

وتابعت قائلة إنه جرى إعطاء عدد من المرضى تركيبة من العقارين ريتونافير ولوبينافير المضادين للفيروسات، لافتة إلى أنه “سيكون ممتازا إذا نجح ذلك، لأن هذا العقار متوافر بالفعل كصيغة شاملة لعلاج الإيدز”، حسب ما نقلت “رويترز”.

وأشارت كيني إلى أنه لم يتضح بعد ما إذا كان العلاج سيكون فعالا في مواجهة الفيروس الجديد، ومضت تقول: “لا نعرف النتائج سيتعين علينا الانتظار لأيام قليلة أو لأسابيع قليلة لتكون لدينا نتيجة”.