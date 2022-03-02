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1370 قاذفا.. تجهيزات عسكرية إسبانية لدعم المقاومة الأوكرانية

منذ 4 ساعات
رئيس وزراء إسبانيا الاشتراكي بيدرو سانشيز

رئيس وزراء إسبانيا الاشتراكي بيدرو سانشيز

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أعلن رئيس وزراء إسبانيا الاشتراكي بيدرو سانشيز إرسال بلاده معدات عسكرية هجومية إلى “المقاومة الأوكرانية” على الرغم من معارضة حليفه اليساري الراديكالي بوديموس.

وقال سانشيز في كلمة أمام مجلس النواب: “أرى أن هناك مجموعات سياسية تشكك في التزام الحكومة” بالمشاركة في المساعدة العسكرية لأوكرانيا، “أود أيضا أن أعلن لكم أن إسبانيا سترسل معدات عسكرية هجومية إلى المقاومة الأوكرانية”.

وكان رئيس الوزراء الإسباني يشير إلى انتقادات من حزب المعارضة اليميني الرئيسي “حزب الشعب” الذي اتهم الحكومة اليسارية بعدم “الارتقاء إلى مستوى الظروف والاختباء وراء الاتحاد الأوروبي”.

وكشفت وزيرة الدفاع مارغريتا روبلز عبر تلفزيون “أنتينا 3” أن المساعدات العسكرية تشمل 1370 قاذفا و700 ألف رصاصة ورشاشات خفيفة.

    المصدر :
  • فرانس برس AFP

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