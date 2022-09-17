السبت 21 صفر 1444 ﻫ - 17 سبتمبر 2022 |
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14 قتيلا جراء انهيار أرضي في نيبال

منذ 51 دقيقة

انهيارت أرضية في نيبال بسبب الأمطار

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لقي 14 شخصا مصرعهم وأصيب 7 وفقد 10 إثر انهيار أرضي في نيبال نجم عن هطول أمطار غزيرة.

وقال دان باهادور كاركي المتحدث باسم الشرطة إن رجال الإنقاذ انتشلوا القتلى والجرحى من حطام خمسة منازل مدفونة تحت الطمي فى منطقة أتشام، على بعد حوالي 450 كيلومترا غرب العاصمة كاتماندو.

وأظهرت لقطات لوسائل إعلام محلية رجال الإنقاذ وهم يزيلون الطمي بأياديهم في محاولة يائسة لإيجاد المفقودين الذين يُعتقد أنهم محاصرون.

وقال مسؤولون إن الجرحى نقلوا على وجه السرعة إلى مستشفى قريب.

وتقع السيول والانهيارات الأرضية بشكل متكرر في نيبال ذات التضاريس الجبلية، خاصة خلال الأمطار الموسمية السنوية بين يونيو/ حزيران وسبتمبر/ أيلول.

ولقي ما لا يقل عن 48 شخصا حتفهم وفُقد 12 في البلاد جراء السيول والانهيارات الأرضية حتى الآن هذا العام، وفقا للبيانات الرسمية.

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