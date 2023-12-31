14 مجزرة خلال 24 ساعة.. وجيش الاحتلال يدمر مسجدين

آثار الدمار في خانيونس في غزة (رويترز)

أكد مصدر طبي في غزة للجزيرة استشهاد 64 وإصابة 186 مواطنا في قصف إسرائيلي على المناطق الوسطى من القطاع في يوم واحد، كما دمرت مقاتلات الاحتلال مسجدين.

وفي الساعات الأخيرة، قال مراسل الجزيرة إن فلسطينيا استشهد بنيران أطلقتها الزوارق الحربية الإسرائيلية على شاطئ بحر رفح جنوبي قطاع غزة.

كما أصيب 10 أشخاص في قصف مدفعي إسرائيلي استهدف مدرسة تؤوي نازحين في مخيم خان يونس جنوبي القطاع المحاصر، وقال المراسل إن الطائرات الحربية الإسرائيلية دمرت مسجدين في دير البلح ومخيم المغازي وسط القطاع.

وكان مراسل الجزيرة قد أفاد باستشهاد 13 شخصا وإصابة آخرين جلهم من الأطفال في قصف إسرائيلي استهدف منزلا لعائلة جمعة بمنطقة الزوايدة وسط قطاع غزة.

وأفادت مصادر طبية باستشهاد عدد من الفلسطينيين وإصابة آخرين، في قصف إسرائيلي استهدف منزلا لعائلة شحادة في مخيم المغازي وسط قطاع غزة.

كما استشهد 5 فلسطينيين على الأقل برصاص قناصة إسرائيليين في حي الشيخ رضوان بمدينة غزة، واستهدف قصف مدفعي عشوائي كثيف عددا من المباني السكنية في الحي.

ورغم انسحاب الدبابات الإسرائيلية من مناطق واسعة من حي الشيخ رضوان، فإن الأهالي لم يتمكنوا من انتشال جثامين الشهداء بسبب انتشار القناصة الإسرائيليين وطائرات الاستطلاع التي تستهدف كل من يحاول الوصول للأجزاء الغربية من الحي.

وتتواصل الاشتباكات والانفجارات، نتيجة المعارك بين المقاومة وجيش الاحتلال الذي يحاول التوغل لمناطق سكنية في عمق المخيم.

وأقدمت قوات الاحتلال الإسرائيلي على تفجير منازل عدة في منطقة الصفطاوي شمال مدينة غزة. وأظهرت صور جانبا من هذه الانفجارات.

في المقابل، قالت كتائب القسام الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) إن مقاتليها اشتبكوا مع قوة خاصة إسرائيلية في حي الشيخ رضوان بمدينة غزة، وأوقعوا 20 جنديا بين قتيل وجريح.

كما أكدت كتائب القسام استهداف دبابة من نوع ميركافا بقذيفة “الياسين 150” في منطقة الشيخ عجلين.

ووثقت كتائب القسام بالصور استهدافها آليات إسرائيلية من المسافة صفر، وحصلت الجزيرة على صور تظهر التحام مقاتلي الكتائب مع الآليات الإسرائيلية في محاور القتال في خان يونس.

وبلغت حصيلة العدوان المستمر على غزة حتى اللحظة 21 ألفا و672 شهيدا، معظمهم نساء وأطفال، في حين بلغ عدد المصابين 56 ألفا و165 مصابا، بعد أن استشهاد وجرح العشرات وسط القطاع وارتكاب جيش الاحتلال 14 مجزرة خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأعلن الجيش الإسرائيلي مقتل ضابطين من قوات النخبة أحدهما برتبة رائد بكتيبة الهندسة بلواء غولاني، والآخر قائد فريق برتبة نقيب في لواء غفعاتي الذي يصنف من القوات الخاصة خلال المعارك شمال قطاع غزة.

وبذلك يرتفع العدد المعلن رسميا لقتلى الجيش الإسرائيلي -منذ بدء العملية البرية في غزة- إلى 176 بين ضابط وجندي، كما يرتفع العدد الإجمالي المعلن لقتلى الجيش الإسرائيلي منذ السابع من أكتوبر/تشرين الماضي إلى 504.

ونقلت صحيفة معاريف الإسرائيلية -عن مدير مستشفى برزيلاي في عسقلان- أنهم عالجوا أكثر من 3500 جريح منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، وهو “رقم لم نشهده من قبل”.