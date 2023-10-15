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1400 قتيل و120 أسيراً إسرائيلياً .. ونتنياهو يتوعد بتمزيق حماس

منذ ساعة واحدة
رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو

رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو (رويترز)

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أعلن الجيش الإسرائيلي في بيان صحفي ظهر (الأحد 15-10-2023) ارتفاع حصيلة القتلى الإسرائيليين إلى 1400 خلال عملية طوفان الأقصى.

وأوضح أن عدد الجرحى بلغ منذ بداية هجمات السابع من أكتوبر 3500 إصابة فيما قدر عدد الأسرى المحتجزين لدى حركة حماس في قطاع غزة بـ120.

في سياق آخر، عقد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو اليوم الأحد أول اجتماع لحكومة الطوارئ الموسعة قائلا إن هذه الوحدة الوطنية الماثلة للعيان تبعث برسالة للداخل والخارج في وقت تستعد فيه البلاد “لتمزيق حماس” في غزة.

ونشر مكتب نتنياهو تسجيلا مصورا يظهر بدء الاجتماع، الذي عقد في المقر العسكري في تل أبيب..

وقال نتنياهو، مرحبا بالمشرع المعارض السابق بيني جانتس الذي انضم للحكومة إلى جانب عدة أعضاء من حزبه الأسبوع الماضي، إن جميع الوزراء “يعملون على مدار الساعة، بجبهة موحدة”.

وأضاف نتنياهو “حماس اعتقدت أننا سنُدمر. نحن من سيمزق حماس”. وتابع قائلا إن إظهار الوحدة “يبعث برسالة واضحة للأمة، وللعدو والعالم”.

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