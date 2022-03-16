السبت 16 شعبان 1443 ﻫ - 19 مارس 2022 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

15 آذار.. يومٌ دولي لمكافحة الإسلاموفوبيا

16 - مارس - 2022
تظاهرة ضد الاسلاموفوبيا

تظاهرة ضد الاسلاموفوبيا

A A A
طباعة المقال

اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة، ،الثلاثاء بإجماع أعضائها الـ 193 قرارا اقترحته باكستان يعتبر 15 آذار من كل عام يوما لمكافحة الإسلاموفوبيا.

ويسلط النص غير الملزم الضوء على “تعزيز الجهود الدولية لتشجيع حوار عالمي بشأن تعزيز ثقافة التسامح والسلام على جميع المستويات على أساس احترام حقوق الإنسان وتنوع الأديان والمعتقدات”.

الى ذلك، يعبّر القرار عن “الأسف الشديد لجميع أعمال العنف ضد الأشخاص على أساس دينهم أو معتقداتهم والأفعال الموجهة ضد أماكن عبادتهم وكذلك كل الاعتداءات على الأماكن والمواقع والمزارات الدينية وفي داخلها، التي تشكل انتهاكًا للقانون الدولي”.

ويدعو النص جميع الدول الأعضاء والمؤسسات ذات الصلة في منظومة الأمم المتحدة، والمنظمات الدولية والإقليمية الأخرى والمجتمع المدني والقطاع الخاص والمنظمات الدينية “إلى تنظيم ودعم مختلف الأحداث البارزة التي تهدف إلى زيادة الوعي بفاعلية على جميع المستويات في مكافحة الإسلاموفوبيا”.

    المصدر :
  • الحرة

المزيد من أخبار العالم

الجنرال كينيث ماكنزي
الجنرال ماكنزي: إيران تمثل التهديد الأكبر للمصالح الأميركية في الشرق الأوسط
طائرة حربية من طراز أوسبري في-22
تحطم مقاتلة أميركية من طراز “أوسبري في-22” شمالي النرويج
نفتالي بينيت ويائير لابيد
نصيحة إسرائيلية لبايدن.. الحرس الثوري جزء من آلة القهر الفتاكة في إيران

مواضيع قد تهمك

مواضيع قد تهمك

الأكثر قراءة

حلف الناتو
“روسيا تمثل خطرًا علينا”.. دولة أوروبية تطلب الانضمام الى الناتو
غادة عون
القاضية عون تحجز عقارات وممتلكات “الاعتماد المصرفي” وتمنع مديره من السفر
عملة آب كوين ApeCoin
شي لا يُصدق.. عملة رقمية تحلّق بنسبة 4000% خلال لحظات!