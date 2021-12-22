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15 عاما سجنا لممرضة مساعدة في ألمانيا قتلت عددا من نزلاء مركز صحي

22 - ديسمبر - 2021
المانيا

المانيا

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قضت محكمة بوتسدام في شرق ألمانيا يوم الأربعاء بسجن ممرضة مساعِدة تعاني من مشاكل نفسية 15 عاما، أدينت بارتكاب عدد من جرائم القتل في مركز لذوي الإعاقات.

ووجدت المحكمة أن إينيس أندريا ر. (52 عاما) مذنبة بقتل أربعة من نزلاء المركز طعنا ومحاولة قتل ثلاثة آخرين وفق ما ورد في لائحة الاتهام التي أعدتها النيابة العامة ووصفت فيها جرائمها بأنها تتسم بـ”وحشية بالغة”.

وستسجن الممرضة المساعدة في مركز للأمراض النفسية كانت موجودة فيه أصلا منذ توقيفها.

وهزت هذه الجريمة ألمانيا لدى وقوعها في 28 أبريل 2021، عندما طعنت إينيس امرأتين ورجلين تراوح أعمارهم بين 31 و 56 عاما حتى الموت، وهاجمت كذلك ثلاثة أشخاص آخرين مما أدى إلى إصابة امرأة تبلغ 43 عاما بجروح بالغة.

ودعا وكيل الدفاع عن إينيس المحامي هنري تيم القاضي إلى اعتبارها غير مسؤولة عن أفعالها، مشددا على أن موكلته كانت لحظة ارتكابها الجريمة “داخل نفق” ولم تكن قادرة على التحكم في تصرفاتها.

ولم تستطع إينيس أن تشرح سبب إقدامها على فعلتها، لكنها أعربت عن ندمها، قائلة إنها وجدت صعوبة في تصديق أنها ارتكبت هذا الفعل.. وقالت “أنا آسفة جدا”.

    المصدر :
  • فرانس برس AFP

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