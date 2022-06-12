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15 مليون دولار لمعلومات عن الشبكة المالية للحرس الثوري الإيراني

منذ 11 ساعة
عناصر من الحرس الثوري الإيراني

عناصر من الحرس الثوري الإيراني

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عرضت الولايات المتحدة الأمريكية مكافأة مالية كبيرة لمن يدلي بمعلومات عن الشبكة المالية للحرس الثوري الإيراني تؤدي لتعطيل هذه الشبكة.

وقال حساب مكافآت من أجل العدالة التابع لوزارة الخارجية الأمريكية على تويتر:

“يقوم الحرس الثوري الإيراني وفرعه فيلق القدي التابع للحرس الثوري الإيراني، بتنفيذ ودعم الأنشطة الإرهابية في جميع أنحاء العالم. يستخدم الحرس الثوي الإيراني العديد من الآليات المالية لتمويل أنشطته، بما في ذلك الشركات الوهمية وغيرها من الكيانات التي تساعده على تجاوز العقوبات الأمريكية والدولية.

إذا كان بإمكانك المساعدة في تعطيل هذه الشبكة، فقد تكون مؤهلا لمكافأة. أرسل المعلومات في رسالة نصية على سغنال أو تلغرام أو واتساب، أو يمكنك استخدام خط النصائح المستند إلى تور. 1-202-294-1037+”

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