بـ169 مليون دولار.. أول صفقة من نوعها في الخليج

وافقت شركة إيه.دي.سي كوربوريشن للاستحواذ، المدعومة من عضو بارز في العائلة الحاكمة في أبوظبي، على الاستحواذ على شركة المتحدة للطباعة والنشر التابعة لشركة أبوظبي القابضة (إيه.دي.كيو)، فيما سيكون أول صفقة من نوعها في منطقة الخليج.

وذكرت إيه.دي.سي في بيان أن الصفقة تقدر القيمة المؤسسية لشركة المتحدة للطباعة والنشر بمبلغ 623 مليون درهم (169.63 مليون دولار)، وسيتم دمجها مع إيه.دي.سي كوربوريشن للاستحواذ لتكوين شركة يتم إدراجها في سوق أبوظبي للأوراق المالية.

وأسست إيه.دي.كيو وشركة شيميرا للاستثمارات التابعة لمجموعة رويال جروب الاستثمارية المملوكة للشيخ طحنون بن زايد آل نهيان، مستشار الأمن الوطني الإماراتي، شركة إيه.دي.سي كوربوريشن لتكون شركة استحواذ ذات أغراض خاصة في أبريل نيسان من العام الماضي.

وتم إدراجها في الشهر التالي في البورصة بعد جمع حوالي مئة مليون دولار، مع تفويض للاستحواذ على واحدة أو أكثر من الشركات القابلة للتطوير. وتقوم شركات الاستحواذ ذات الأغراض الخاصة بجمع الأموال للاستحواذ على شركة خاصة بغرض طرحها للاكتتاب العام، مما يسمح للشركة المستهدفة بالإدراج بسرعة أكبر في أسواق الأسهم مقارنة بعمليات الطرح العام الأولي التقليدية.

وقال البيان إن إيه.دي.كيو ستصبح أكبر مساهم منفرد في الكيان المندمج بعد الصفقة.