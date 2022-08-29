1696 إصابة جديدة بفيروس كورونا في الصين

مواطنون يرتدون الكمامات في أسواق في الصين (رويترز)

أفادت لجنة الصحة الوطنية بأن بر الصين الرئيسي سجّل 1696 إصابة جديدة بفيروس كورونا في 28 آب، منها 352 ظهرت عليها أعراض و1344 بلا أعراض.

وسجّلت الصين 1444 إصابة جديدة بفيروس كورونا في اليوم السابق، منها 307 إصابات مصحوبة بأعراض و1137 بلا أعراض.

ولم ترصد الصين أي وفيات جديدة ليظل عددها 5226.

وحتى يوم الأحد 28 آب، سجّل بر الصين الرئيسي إجمالا 242.307 إصابات مؤكدة مصحوبة بأعراض.

ورصدت العاصمة بكين حالة إصابة محلية جديدة مصحوبة بأعراض، مقابل حالتين في اليوم السابق. ولم تسجل المدينة أي حالات بدون أعراض مقابل حالة واحدة في اليوم السابق، وفقا لبيانات الحكومة المحلية.

في الوقت نفسه، لم تسجّل مدينة شنغهاي، المركز المالي الصيني، أي حالات إصابة محلية بفيروس كورونا في اليوم السابق.