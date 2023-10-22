17 شاحنة محملة بالمساعدات تستعد للدخول إلى غزة

وسط أزمة كبيرة يعاني منها قطاع غزة من نفاذ الوقود كما والمواد الغذائية والطبية، تتكدس عبر معبر رفح، العديد من شاحنات الإغاثة في انتظار السماح بدخولها إلى جنوب القطاع منذ الصباح.

فيما يتوقع أن تمر خلال الساعات القادمة 17 شاحنة من بين 175 إلى غزة، وبحسب ما أفادت العربية التي أكدت أنها دخلت مرحلة التفتيش بمعبر رفح تمهيداً لدخولها غزة.

وبالتزامن شددت هيئتا الهلال والصليب الأحمر على ضرورة إدخال المساعدات المتكدسة في أسرع وقت.

وكانت 20 شاحنة دخلت أمس جنوب القطاع المحاصر منذ أسبوعين، وضمت أطباء من جميع التخصصات وأدوية وأجهزة طبية أجهزة تنفس وأجهزة صدمات كهربائية وأدوية الأمراض المزمنة، ومستلزمات العمليات الجراحية، وألبان أطفال، وأنابيب أكسجين وأكياس دم.

إلا أن منظمة الصحة العالمية أوضحت أمس أن تلك الإمدادات لن تتمكن من تلبية سوى جزء ضئيل من الاحتياجات الصحية المتصاعدة مع استمرار الأعمال القتالية في غزة

ودعت إلى إتاحة وصول المساعدات الإنسانية بشكل مستدام ودون انقطاع.