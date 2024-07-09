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17 شهيداً جراء قصف الاحتلال على مخيم النصيرات بغزة

9 - يوليو - 2024
آخر تحديث: 9 - يوليو - 2024 7:24 مساءً
عشرات الطائرات الإسرائيلية تقصف مراكز النزوح في مخيم النصيرات

عشرات الطائرات الإسرائيلية تقصف مراكز النزوح في مخيم النصيرات

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قال المكتب الإعلامي الحكومي في فلسطين، اليوم الثلاثاء 7 يوليو/تموز 2024، أنّ قوات الاحتلال الإسرائيلي ارتكبت مجزرة جديدة مروعة غربي مخيم النصيرات وسط القطاع راح ضحيتها 17 شهيداً من عائلة أبو فريح بينهم 14 طفل وامرأة.

وقال المكتب الإعلامي، في تصريح صحفي، وصل المركز الفلسطيني للإعلام: إنّ هذه المجزرة تأتي بالتزامن مع ارتكاب الاحتلال ست مجازر في مخيمات الوسطى، مما يرفع أعداد الشهداء إلى 29 شهيداً خلال ساعات، غالبيتهم من الأطفال والنساء، حيث يأتي ذلك في إطار جريمة الإبادة الجماعية التي يشنها جيش الاحتلال بحق شعبنا الفلسطيني للشهر العاشر على التوالي”.

وأدان المكتب الإعلامي بأشد العبارات ارتكاب الاحتلال الإسرائيلي للمجازر والجرائم ضد المدنيين، واصطفاف الإدارة الأمريكية مع الاحتلال في جريمة الإبادة الجماعية.

وحمّل المكتب الإعلامي الاحتلال الإسرائيلي والإدارة الأمريكية المسئولية الكاملة عن استمرار هذه المجازر المروّعة ضد المدنيين.

وطالب المجتمع الدولي والأمم المتحدة والمنظمات الدولية المختلفة وكل دول العالم الحر بالضغط على الاحتلال “الإسرائيلي” وعلى الإدارة الأمريكية لوقف حرب الإبادة الجماعية وإيقاف شلال الدم المتدفق في قطاع غزة.

    المصدر :
  • وكالات

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