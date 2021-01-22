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170 ألف فحص كورونا في الإمارات خلال الساعات الـ24 الماضية

22 - يناير - 2021
آخر تحديث: 22 - يناير - 2021 1:09 مساءً
كورونا

فحص كورونا

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أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع الإماراتية إجراء 170.694 فحصاً جديداً خلال الساعات الـ24 الماضية على فئات مختلفة في المجتمع باستخدام أفضل وأحدث تقنيات الفحص الطبي.

‎يأتي ذلك تماشياً مع خطة الوزارة لتوسيع وزيادة نطاق الفحوصات في الإمارات بهدف الاكتشاف المبكر وحصر الحالات المصابة بفيروس كورونا المستجد “كوفيد- 19” والمخالطين لهم وعزلهم.

‎وساهم تكثيف إجراءات التقصي في الكشف عن 3.552 إصابة جديدة بفيروس كورونا من جنسيات مختلفة، وبذلك يبلغ مجموع الحالات المسجلة 270.810 حالة، وفقاً لوكالة أنباء الإمارات “وام”.

وأكدت الوزارة شفاء 3.945 حالة جديدة لمصابين بفيروس كورونا المستجد “كوفيد- 19” وتعافيها التام من أعراض المرض، ليصل إجمالي المتعافين إلى 243.267 حالة.

كما أشارت إلى وفاة 10 حالات مصابة وذلك من تداعيات الإصابة بفيروس كورونا المستجد، ليبلغ عدد الوفيات 776 حالة.

‎وأعربت الوزارة عن أسفها وخالص تعازيها ومواساتها لذوي المتوفين، وتمنياتها بالشفاء العاجل لجميع المصابين، مهيبة بأفراد المجتمع التعاون مع الجهات الصحية والتقيد بالتعليمات والالتزام بالتباعد الاجتماعي ضماناً لصحة وسلامة الجميع.

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