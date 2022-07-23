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18 قتيل خلال سيول تجتاح محافظة جنوب إيران

منذ 14 دقيقة
فيضانات إيران- أرشيفية

فيضانات إيران- أرشيفية

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تسببت سيول عنيفة في محافظة فارس جنوب إيران في مقتل 18 شخصاً على الأقل اليوم الواقع في 23 تموز 2022، وفق ما أفادت وسائل إعلام رسمية.

وقال محافظ المدينة، يوسف كاريغار، إن أمطاراً غزيرة هطلت على نهر رودبل بالقرب من مدينة استهبان.

كما أضاف أن فرق الإنقاذ أنقذت 55 شخصاً حوصروا بسبب السيول، لكن 6 أشخاص على الأقل ما زالوا في عداد المفقودين، بحسب أسوشييتد برس.

يأتي ذلك فيما حذرت إدارة الأرصاد الجوية الإيرانية من احتمال هطول أمطار موسمية غزيرة في جميع أنحاء البلاد التي تواجه موجة جفاف منذ عقود يُعزى سببها إلى تغير المناخ.

وتفاقمت مخاطر السيول بسبب البناء الواسع النطاق للمباني والطرق بالقرب من مجاري الأنهار.

يذكر أنه في مارس 2018، أسفرت سيول في محافظة فارس عن مقتل 44 شخصاً.

    المصدر :
  • رويترز

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