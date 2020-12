18 وفاة بكورونا..بابا نويل يتسبب بـ”كارثة” صحية في بلجيكا

أعلنت وسائل إعلام بلجيكية ، عن وفاة 18 مقيما بأحد دور رعاية المسنيين إثر إصابتهم بفيروس كورونا المستجد، عقب زيارة أجراها “بابا نويل” مصاب بالعدوى.

تم اكتشاف إصابة الرجل الذي لعب دور بابا نويل، بعد ثلاثة أيام من زيارته للدار الواقعة في مدينة أنتويرب شمالي بلجيكا في وقت سابق من الشهر الجاري، وفقا لصحيفة “ديلي ميل”.

ودفع هذا الأمر مسؤولي الصحة لبدء الاختبارات على النزلاء، ليتبين أن 121 شخصا اصيب بالفيروس القاتل، توفي خمسة منهم في عشية ويوم عيد الميلاد.

وأظهرت صور التقطت خلال زيارة بابا نويل أن عددا من الأشخاص لم يكونوا يرتدون الأقنعة، فيما جلس آخرون على مقربة من بعضهم البعض، على الرغم من أن مسؤولي الدار أكدوا أنه كان هناك التزام بقواعد التباعد الاجتماعي.

ومع ذلك، أعرب أحد كبار علماء الفيروسات البلجيكيين عن شكوكه في أن تكون زيارة بابا نويل قد تسببت بهذا العدد الكبير من الإصابات.

ورجح الأستاذ في جامعة ليفوين مارك فان رانست أن تكون التهوية السيئة في دار رعاية المسنين سببا رئيسيا لانتقال العدوى بهذا الشكل السريع.

وأبدت السلطات المحلية ثقتها في أن يتم السيطرة على الوضع وتجاوز الأزمة.

وتمتلك بلجيكا سجلا سيئا فيما يتعلق بفيروس كورونا، حيث لديها أسوأ معدل وفيات بالفيروس مقارنة بعدد السكان وبلغ 161 وفاة لكل مئة ألف نسمة.

وسجلت البلاد 2342 حالة إصابة و51 وفاة بالسلالة الجديدة لفيروس كورونا في يوم عيد الميلاد لوحده.

