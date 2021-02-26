الثلاثاء 29 ذو القعدة 1443 ﻫ - 28 يونيو 2022 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

187 ألف فحص كورونا في الإمارات... خلال الساعات الـ24 الماضية

26 - فبراير - 2021
آخر تحديث: 26 - فبراير - 2021 12:24 مساءً
لقاح كورونا

لقاح كورونا

A A A
طباعة المقال

أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع الإماراتية إجراء 187.176 فحصاً جديداً خلال الساعات الـ24 الماضية على فئات مختلفة في المجتمع باستخدام أفضل وأحدث تقنيات الفحص الطبي.

يأتي ذلك تماشياً مع خطة الوزارة لتوسيع وزيادة نطاق الفحوصات في الإمارات بهدف الاكتشاف المبكر وحصر الحالات المصابة بفيروس كورونا المستجد والمخالطين لهم وعزلهم.

‌‎وساهم تكثيف إجراءات التقصي والفحص في الكشف عن 3.498 إصابة جديدة من جنسيات مختلفة، وبذلك يبلغ مجموع الحالات المسجلة 385.160 حالة، وفقاً لوكالة أنباء الإمارات “وام”.

وأكدت الوزارة شفاء 2.478 حالة جديدة لمصابين بفيروس كورونا وتعافيهم التام من أعراض المرض، ليصل إجمالي المتعافين إلى 377.537.

كما أشارت إلى وفاة 16 حالة مصابة نتيجة تداعيات الإصابة بفيروس كورونا المستجد، وبذلك يبلغ عدد الوفيات 1.198 حالة.

‌‎وأعربت الوزارة عن أسفها وخالص تعازيها ومواساتها لذوي المتوفين، وتمنياتها بالشفاء العاجل لجميع المصابين، مهيبة بأفراد المجتمع التعاون مع الجهات الصحية والتقيد بالتعليمات والالتزام بالتباعد الاجتماعي ضماناً لصحة وسلامة الجميع، وذلك بحسب “العين الاخبارية”.

    المزيد من أخبار العالم

    عملية تسليح أوكرانيا تتواصل
    الغزو الروسي لـ أوكرانيا
    صواريخ "ناسامز" المتطورة.. حارسة البيت الأبيض في طريقها لأوكرانيا
    من مكان الحادثة في تكساس
    أكثر حوادث تهريب البشر فتكاً.. ارتفاع ضحايا شاحنة المهاجرين في تكساس
    وزارة الخزانة الأميركية
    الغزو الروسي لـ أوكرانيا
    عقوبات أمريكية جديدة على روسيا.. أبرزها الذهب وصناعة الدفاع

    مواضيع قد تهمك

    مواضيع قد تهمك

    الأكثر قراءة

    الرئيس ميشال عون
    عون... "مش مصدقين كيف يخلصوا منّي"
    الامتحانات الرسمية - لبنان
    توضيح من وزارة التربية بشأن ما حصل مع جيفارا نوح زعيتر
    الليرة اللبنانية والدولار
    دولار السوق السوداء يحلق لمستوى جديد.. فكم سجل نهاية الأسبوع؟