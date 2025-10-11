19 شهيداً في غزة أمس.. وانتشال جتامين 135 آخرين خلال يوم!

فلسطينيون يسيرون بين الأنقاض بعد انسحاب القوات الإسرائيلية من المنطقة، عقب اتفاق إسرائيل وحماس على وقف إطلاق النار في غزة، في خان يونس، جنوب قطاع غزة، 10 أكتوبر 2025. رويترز

أفادت مصادر طبية، بعد منتصف الليل، بأن جثامين 155 شهيدا وصلت إلى مستشفيات قطاع غزة، خلال الـ24 ساعة الماضية، بينها جثامين 135 شهيدا تم انتشالها من تحت الأنقاض، بحسب ما نقلته وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا).

وذكرت المصادر أن 19 شهيدا قضوا بنيران الاحتلال أمس الجمعة، بالإضافة إلى استشهاد مواطن متأثرا بإصابته السابقة.

وبحسب المصادر ذاتها، استشهد 16 مواطنا جراء قصف منزل لعائلة غبون جنوب مدينة غزة واستشهد مواطن في حي الشيخ رضوان شمالي المدينة واستشهد مواطنان في غارة لجيش الاحتلال جنوب مدينة خان يونس جنوبي القطاع.

وكان الرئيس الأميركي دونالد ترامب أعلن، الخميس، توصل حركة حماس وإسرائيل إلى اتفاق على المرحلة الأولى من خطته لوقف إطلاق النار وتبادل أسرى، وذلك بعد 4 أيام من مفاوضات غير مباشرة بين الطرفين في شرم الشيخ.

المرحلة الأولى من الاتفاق

ودخلت المرحلة الأولى من اتفاق لوقف إطلاق النار بين حماس وإسرائيل، حيز التنفيذ عند الساعة 12:00 ظهر الجمعة بتوقيت القدس المحتلة (09.00 بتوقيت غرينتش)، بعد أن أقرّت حكومة إسرائيل الاتفاق فجرا.

وتدفق مئات آلاف الفلسطينيين نحو مدينة غزة للعودة لمنازلهم وأماكن سكناهم رغم الدمار الذي تعرضت له المدينة.

وفي الوقت ذاته أعلنت وزارة الداخلية في غزة بدء الانتشار لاستعادة النظام، في حين بدأت فرق الدفاع المدني عمليات بحث واسعة عن المفقودين، وانتشال جثامين الشهداء.

وبدعم أميركي، ارتكبت إسرائيل منذ 8 أكتوبر/تشرين الأول 2023 ولسنتين إبادة جماعية بغزة، خلّفت 67 ألفا و211 شهيدا على الأقل، و169 ألفا و961 جريحا، معظمهم أطفال ونساء، ومجاعة أزهقت أرواح 460 فلسطينيا بينهم 154 طفلا.