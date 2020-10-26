استمع لاذاعتنا

2.4 مليار دولار.. كلفة صفقة “100 منظومة صواريخية” بين تايوان وأمريكا

منذ 5 دقائق
آخر تحديث: 27 - أكتوبر - 2020 12:29 صباحًا
صاروخ هاربون

صاروخ هاربون

A A A
طباعة المقال

أعلنت واشنطن الإثنين أنّها وافقت على بيع تايوان مئة منظومة صواريخ دفاعية من طراز هاربون في صفقة بقيمة 2,4 مليار دولار، في حين لا تزال بكين تستشيط غضباً على خلفية صفقة بيع أسلحة أميركية للجزيرة أبرمت الأسبوع الماضي.

وأشار بيان وزارة الخارجية الأميركية إلى أن الصفقة “ستعزّز القدرات الدفاعية لتايوان”، وذلك بعدما كانت الصين قد أعلنت الإثنين فرض عقوبات على شركات أميركية على صلة بصفقات سابقة لبيع أسلحة لتايوان التي تعتبرها جزءاً لا يتجزّأ من أراضيها.

وتتزامن هذه الصفقة مع إجراء اليابان والولايات المتحدة الاثنين، تدريبات جوية وبحرية وبرية حول اليابان في استعراض للقوة في مواجهة النشاط العسكري الصيني المتزايد في المنطقة.

    المزيد من أخبار العالم

    العنف في سوريا
    النواب الأمريكي: النظام وحليفاه الروسي والإيراني مذنبون بارتكاب عنف همجي ضد الشعب السوري
    المستشار الألمانية أنجيلا ميركل
    ميركل: جائحة كورونا أثبتت نفسها كاختبار للمجتمع وتماسكه
    إليوت أبرامز
    أبرامز يحذر: أي صواريخ بعيدة المدى تصل فنزويلا من إيران.. ستُدمَر

    مواضيع قد تهمك

    مواضيع قد تهمك

    الأكثر قراءة

    لهذا السبب يعاني البعض من فقدان الشم عند الإصابة بكورونا
    فقدان الشم عند الإصابة بكورونا.. علماء يكشفون اللغز!
    ميشال عون
    عون: حزب الله إرهابي.. وسوريا قتلت رفيق الحريري
    جيري ماهر
    بالفيديو: بعد شائعة انسحاب بهاء الحريري من عالم السياسة… مستشاره الإعلامي يوضح