2.4 مليار دولار.. كلفة صفقة “100 منظومة صواريخية” بين تايوان وأمريكا

أعلنت واشنطن الإثنين أنّها وافقت على بيع تايوان مئة منظومة صواريخ دفاعية من طراز هاربون في صفقة بقيمة 2,4 مليار دولار، في حين لا تزال بكين تستشيط غضباً على خلفية صفقة بيع أسلحة أميركية للجزيرة أبرمت الأسبوع الماضي.

وأشار بيان وزارة الخارجية الأميركية إلى أن الصفقة “ستعزّز القدرات الدفاعية لتايوان”، وذلك بعدما كانت الصين قد أعلنت الإثنين فرض عقوبات على شركات أميركية على صلة بصفقات سابقة لبيع أسلحة لتايوان التي تعتبرها جزءاً لا يتجزّأ من أراضيها.

وتتزامن هذه الصفقة مع إجراء اليابان والولايات المتحدة الاثنين، تدريبات جوية وبحرية وبرية حول اليابان في استعراض للقوة في مواجهة النشاط العسكري الصيني المتزايد في المنطقة.