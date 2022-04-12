20 إصابة خلال اقتحام الاحتلال لجامعة في طولكرم بالضفة الغربية

أصيب اليوم الثلاثاء، نحو 20 طالبا فلسطينيا بجروح متفاوتة، من بينهم اصابات بالرصاص المطاطي، خلال اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي لجامعة خضوري في محافظة طولكرم بالضفة الغربية المحتلة.

وقالت جمعية الهلال الأحمر،إن طواقمه تعاملت مع 18 إصابة إلى الآن بجامعة خضوري، نتيجة إطلاق قوات الاحتلال للعشرات من قنابل الغاز المسيل للدموع والأعيرة المطاطية تجاه الطلاب.

وذكر الهلال الأحمر في بيان صحفي، أن طالبان أصيبا بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط جراء اقتحام الحرم الجامعي وتم التعامل معهما.

وقالت مصادر فلسطينية، أن قوة عسكرية كبيرة من القوات الراجلة داهمت الجامعة من جهتها الغربية المحاذية لجدار الضم والتوسع العنصري، وسط إطلاق قنابل الغاز المسيل للدموع والأعيرة النارية والمطاطية باتجاه الطلبة، ما ادى لوقوع عدد كبير من الإصابات.

وعلى إثر هذه الاعتداءات والممارسات قامت إدارة الجامعة بإخلاء الطلاب من الجامعة خوفاً من تدهور الأوضاع الميدانية أكبر وخوفاً على سلامة كافة الطلاب الذين تعرضوا لاعتداءات الاحتلال.

واستنكرت إدارة جامعة خضوري عملية الاقتحام والاعتداء على الطلاب، مطالبة المجتمع الدولي ومؤسساته بضرورة التدخل العاجل لوقف ولجم جرائم الاحتلال التي تتصاعد بصورة كبيرة في الأراضي الفلسطينية.