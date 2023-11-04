20 شهيد جراء قصف مباشر لمدرسة في شمال غزة

آثار القصف على غزة

هجوم إسرائيلي استهدف مدرسة في شمال غزة ما اسفر عن استشهاد 20 شخصاً وجرح العشرات، وفق ما أعلنت وزارة الصحة في القطاع، فجر السبت 4\11\2023.

وجاء في بيان لوزارة الصحة أن “20 شهيداً وعشرات الجرحى” تم نقلهم إلى مستشفى الشفاء في مدينة غزة على أثر استهداف مباشر لمدرسة تم تحويلها إلى مخيم لإيواء النازحين في منطقة الصفطاوي شمال قطاع غزة.

وأشارت الوزارة إلى أن المدرسة استُهدفت بشكل مباشر بقذائف دبابات، وفق ما ذكرته وكالة الصحافة الفرنسية.

وأفاد التلفزيون الفلسطيني، السبت، بأن غارات وصفها بالعنيفة استهدفت مناطق في بيت لاهيا شمال قطاع غزة وحي النصر غرب القطاع.

كما تحدث التلفزيون عن أكثر من 20 غارة على حي الزيتون نفذها الطيران الحربي الإسرائيلي.

من جهة أخرى، نقلت وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية (وفا) عن مصادر محلية، أن الطيران الإسرائيلي استهدف منطقة العطاطرة والسودانية وشمال بيت لاهيا.

وأضافت الوكالة أن الطيران استهدف منازل في بيت حانون وجباليا وحي النصر ومحيط المستشفى الإندونيسي في مدينة غزة، وحي التفاح شرق المدينة ومخيمي النصيرات والبريج.

وقالت الوكالة إن الطيران الإسرائيلي ومدفعيته نفذا عدة غارات على مدينة خان يونس جنوب غزة ومنطقة القرارة شرق القطاع. ونقلت عن مصادر أن القصف أوقع قتلى وعدداً كبيراً من الجرحى، دون تحديد أرقام.