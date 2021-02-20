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200 مليون شخص حول العالم تلقوا جرعة من لقاحات كورونا

20 - فبراير - 2021
تطعيم كورونا

تطعيم كورونا

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تلقى أكثر من 200 مليون شخص جرعة من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا في 107 من دول ومناطق العالم المختلفة ، بحسب حصيلة أعدتها فرانس برس استنادا إلى مصادر رسمية عند الساعة 10,00 بتوقيت غرينتش السبت.

وتمت 45 في المئة من عمليات التطعيم في دول مجموعة السبع الأغنى، والتي تعهدت، الجمعة، مشاركة الجرعات بشكل أكثر إنصافا مع الدول الأكثر فقرا.

ويمثل سكان مجموعة الدول الصناعية السبع 10 في المئة فقط من سكان العالم.

وكان أحدث إحصاء لرويترز أظهر أن ما يزيد على 110.55 مليون شخص أُصيبوا بفيروس كورونا المستجد على مستوى العالم، في حين وصل إجمالي عدد الوفيات الناتجة عن الفيروس إلى مليونين و551133​.

وتم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة في الصين في ديسمبر 2019.

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