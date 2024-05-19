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21 شهيدًا على الأقل في غارة عنيفة على مخيم النصيرات

منذ 17 دقيقة
شهداء غزة

شهداء غزة

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أفاد مصادر طبية, اليوم الأحد باستشهاد نحو 30 شخصًا في غارات إسرائيلية على مناطق متفرقة من قطاع غزة، مرجحًا أن يكون العدد أكبر نتيجة وجود مفقودين تحت أنقاض المنازل المستهدفة.

وأشارت المصادر إلى استشهاد 21 فلسطينيًا على الأقل بينهم أطفال ونساء في غارة إسرائيلية عنيفة استهدفت منزلًا يؤوي نازحين في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة.

ويوجد 10 مفقودين على الأقل تحت ركام المنزل المستهدف في النصيرات. كما أشار إلى شن غارتين إسرائيليتين على مدرسة للنازحين ومنزل في حي الدرج شرق مدينة غزة، أسفرتا عن 9 شهداء على الأقل.

    المصدر :
  • القدس العربي

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