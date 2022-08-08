الأثنين 10 محرم 1444 ﻫ - 8 أغسطس 2022 |
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21 طائرة حربية صينية دخلت منطقة الدفاع الجوي لتايوان

منذ ساعة واحدة
طائرات حربية صينية

طائرات حربية صينية

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قالت وزارة الدفاع في تايوان إن ما إجماليه 21 طائرة تابعة للقوات الجوية الصينية دخلت منطقة الدفاع الجوي لتايوان اليوم الاثنين، من بينها طائرات مقاتلة عبرت الخط الفاصل في الجزء الشمالي من مضيق تايوان.

وأعلن الجيش الصيني عن تدريبات عسكرية جديدة برًا وبحرا حول تايوان، بعد يوم من الموعد المقرر لانتهاء أكبر مناوراته على الإطلاق والتي أطلقها احتجاًجا على زيارة رئيسة مجلس النواب الأميركي “نانسي بيلوسي” إلى تايبه الأسبوع الماضي.

وأشارت قيادة المنطقة الشرقية الى أنها ستجري تدريبات مشتركة تركز على عمليات التصدي للغواصات والهجمات البحرية، مما يؤكد مخاوف بعض المحللين الأمنيين والدبلوماسيين من أن بكين ستستمر في الضغط على دفاعات تايوان.

وأثارت زيارة بيلوسي الأسبوع الماضي غضب الصين التي تعتبر الجزيرة المتمتعة بالحكم الذاتي إقليما تابعا لها، وردّت بإطلاق صواريخ باليستية تجريبية فوق تايبه للمرة الأولى بالإضافة إلى التخلي عن بعض قنوات الحوار مع واشنطن.

كما دافعت وزارة الدفاع الصينية عن تعليق المحادثات العسكرية مع الولايات المتحدة احتجاجًا على زيارة بيلوسي لتايبه الأسبوع الماضي وقالت إنه يجب أن تتحمل واشنطن “عواقب وخيمة”.

    المصدر :
  • رويترز
  • وكالات

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