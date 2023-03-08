22.8% من إجمالي عدد الوزراء في العالم من النساء

عزت هيئة الأمم المتحدة للمرأة قلة مشاركة المرأة في المجال السياسي إلى العنف والتهديدات التي تتعرض لها على الرغم من أن مزيدا من النساء يتقلدن مناصب.

وأظهرت البيانات تحسنا على وجه العموم في عدد النساء اللائي يتقلدن مناصب قيادية في المجال السياسي، سواء في الحكومة أو في البرلمان، لكن بعض الدول في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تخلفت كثيرا عن الركب.

وقالت سيما بحوث، المديرة التنفيذية لهيئة الأمم المتحدة للمرأة، في بيان “العنف المستمر والتهديدات، سواء على شبكة الإنترنت أو خارجها، الذي تتعرض له القيادات النسائية والمرشحات والناخبات يُضعف من تأثير أصواتهن ومعرفتهن لإحداث التغيير المطلوب بصورة عاجلة من أجل تحقيق الانتعاش الاقتصادي والاجتماعي”.

وأضافت المنظمة الدولية في تقريرها الذي أصدرته أمس الثلاثاء بمناسبة يوم المرأة العالمي “الديمقراطية الكاملة تحتاج إلى مشاركة متساوية للمرأة في جميع عملياتها”.

واعتبارا من الأول من يناير كانون الثاني، سمحت 17 دولة من أصل 151 دولة (11.3 بالمئة) للمرأة بتقلد منصب رئيسة البلاد (باستثناء الأنظمة القائمة على الملكية)، فيما تقلدت المرأة منصب رئيسة الوزراء في 19 دولة من أصل 193 دولة (9.8 بالمئة)، وهو ما يمثل تحسنا عما كان عليه الوضع منذ عشرة أعوام حيث بلغت الأرقام حينها 5.3 بالمئة و7.3 بالمئة على التوالي.

واحتلت أوروبا المرتبة الأولى عالميا إذ تقلدت المرأة منصب رئيسة البلاد في 16 دولة.

وشكلت النساء 22.8 من إجمالي عدد الوزراء في جميع أنحاء العالم اعتبارا من الأول من يناير كانون الثاني.

وأظهرت البيانات أيضا أن المتوسط العالمي لعدد النساء في البرلمانات الوطنية ارتفع إلى 26.5 بالمئة اعتبارا من الأول من يناير كانون الثاني مقارنة مع 25.5 بالمئة قبل عام.

وأظهرت بيانات مكتب إحصاءات الاتحاد الأوروبي المنشورة اليوم الأربعاء أن النساء في أنحاء الاتحاد الأوروبي شغلن 32.7 بالمئة من جميع المقاعد البرلمانية في يوليو تموز 2022، بينما في بقية العالم، كان عدد النساء في برلمانات رواندا وكوبا ونيكاراجوا أكثر من الرجال.

وأوضحت بيانات هيئة الأمم المتحدة للمرأة أن منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا جاءت في ذيل القائمة مع شغل النساء أقل من 18 بالمئة من عدد مقاعد البرلمانات بها.