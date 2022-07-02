24 أسبوعاً على حرب بوتين كلفته 57 جنرالاً!

يستمر الجيش الروسي مع دخول الغزو على أوكرانيا أسبوعه الرابع والعشرين في تسجيل المزيد والمزيد من الخسائر البشرية على صعيد الجنود أو حتى على صعيد قيادات الصف الأول في الجيش الروسي.

صحيفة “إندبندنت” البريطانية كشفت أن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، قد خسر 57 ضابط كبيرا خلال نحو أربعة أشهر من تاريخ غزو قواته لأوكرانيا، مشيرة إلى أن آخر القتلى من أولئك الضباط هو عقيد يدعى، بافل كيسلياكوف.

وأشارت الصحيفة إلى أن الضابط القتيل كان قد قضى يوم الخميس الماضي، وأنه يبلغ من العمر 40 عاما، ولكن لا يعرف مكان مقتله بالتحديد.

وبحسب الصحيفة فإن، كيسلياكوف كان يشغل منصب قائد وحدة مرموقة من المظليين، وأحد نواب رئيس الأركان في الجيش الروسي ورئيس قسم العمليات في اللواء الحادي عشر المحمول جواً.

وفي وقت سابق من هذا الشهر، تم تأكيد مقتل، الميجور جنرال رومان كوتوزوف، الذي قضى أثناء قيادة هجوم على أحياء أوكرانية في منطقة إقليم دونباس، وفقاً لما وسائل إعلام روسية.

ووفقًا لهيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية، فقد خسرت روسيا حوالي 35600 عنصرا منذ بدء الغزو.

ميدانيا، ذكرت وكالات أنباء روسية نقلا عن وزارة الدفاع السبت أن القوات الروسية دمرت خمسة مواقع للقيادة العسكرية الأوكرانية في دونباس وميكولايف باستخدام أسلحة عالية الدقة، وقصفت أيضا ثلاثة مواقع تخزين في منطقة زابوريجيا.

ونقلت الوكالات عن الوزارة أيضا قولها إن القوات الجوية الروسية قصفت قاعدة أسلحة ومعدات أوكرانية في مصنع للجرارات في خاركيف في شمال شرق أوكرانيا.