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25 قتيلا باحتراق سفينة في كاليفورنيا

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قالت وسائل إعلام إن غواصين عثروا على 25 جثة يوم الاثنين بعد حريق شب فجرا في سفينة مخصصة للغوص قبالة جزيرة بجنوب ولاية كاليفورنيا الأميركية، ليبقى تسعة أشخاص في عداد المفقودين، بينما يواصل خفر السواحل الأميركي عمليات البحث.

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ولم يتسن لممثلين لفرع خفر السواحل في لوس أنجلوس وسانتا باربره في كاليفورنيا أو مكتب قائد الشرطة، تأكيد التقارير التي بثتها قناة (سي.بي.إس) نيوز التلفزيونية ووكالة أسوشييتد برس بخصوص عمليات البحث والإنقاذ في المياه قبالة جزيرة سانتا كروز.

 

المصدر وكالات

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