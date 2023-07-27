الخميس 9 محرم 1445 ﻫ - 27 يوليو 2023 |
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26 منشأة في 9 أيام.. أوكرانيا تعلن تضرر بنيتها التحتية بشكل غير مسبوق

منذ 42 دقيقة
ميناء أوديسا الأوكراني

ميناء أوديسا الأوكراني

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قال أولكسندر كوبراكوف نائب رئيس الوزراء الأوكراني في بيان صدر في وقت متأخر الأربعاء إن 26 منشأة للبنية التحتية بالموانئ الأوكرانية وخمس سفن مدنية تضررت خلال تسعة أيام من الضربات الجوية الروسية.

وقال حاكم منطقة أوديسا بأوكرانيا اليوم الخميس عقب تصريح كوبراكوف إن روسيا قصفت مزيدا من البنية التحتية للموانئ بالمنطقة في هجوم صاروخي الليلة الماضية مما أسفر عن مقتل حارس فضلا عن إلحاق أضرار بمحطة للشحن.

وغالبا ما تتعرض أوديسا الواقعة على البحر الأسود لضربات روسية، علما بأن وسط المدينة مدرج في قائمة يونسكو للتراث العالمي للبشرية.

ويأتى الهجوم الروسي على أوديسا الواقعة على البحر الأسود والتي تضم أحد أكبر موانئ أوكرانيا، بعد انسحاب موسكو من اتفاقية تصدير الحبوب الأوكرانية التي كانت تسمح لكييف بتصدير انتاجها من الحبوب.

وكانت روسيا قد استهدفت قبل أيام، كنيسة تاريخية في مدينة أوديسا جنوب غربي أوكرانيا.

    المصدر :
  • رويترز

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