27 شهيدا في قصف إسرائيلي يستهدف مدنيين بغزة

ارتفع عدد الشهداء إلى 27 فلسطينيا جراء استمرار عدوان إسرائيل على قطاع غزة منذ فجر اليوم السبت، في إطار جرائم الإبادة الجماعية التي يرتكبها جيشها منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023.

وأفادت مصادر طبية للأناضول بارتفاع عدد الفلسطينيين الذين استشهدوا بقصف إسرائيلي على غزة من 22 إلى 27، بعد مقتل 5 أشخاص في غارتين.

الغارة الأولى استهدفت مقهى في مدينة دير البلح وسط القطاع وأسفرت عن استشهاد 4 فلسطينيين، وفق مصدر طبي للأناضول.

بينما استهدفت الغارة الثانية تجمعا لمدنيين شمال غرب مخيم النصيرات وسط القطاع، ما أسفر عن استشهاد فلسطيني، وفق بيان لمستشفى العودة (الأهلي).

وظهر السبت، قصف الجيش الإسرائيلي تجمعا لمدنيين شرق مستشفى الكويت في منطقة المواصي غرب مدينة خان يونس جنوب القطاع ما أسفر عن اسشتهاد 3 فلسطينيين، وفق مصدر طبي وشهود عيان للأناضول.

كما قصف الجيش الإسرائيلي منزلا لعائلة “أبو مزيد” في بلدة الزوايدة وسط القطاع ما أسفر عن اسشتهاد فلسطينيين اثنين، بحسب المصدر الطبي.

وسبقها بمدة وجيزة، مقتل فلسطينيين اثنين في غارتين إسرائيليتين الأولى استهدفت عزبة بيت حانون بمحافظة الشمال والثانية حي الشجاعية شرق مدينة غزة، وفق مصادر طبية.

وسبق أن قال مستشفى العودة في بيان، إن الجيش الإسرائيلي قصف مركبا لصيادين قبالة بحر بلدة الزوايدة ما أسفر عن إصابة 6 صيادين.

وفي مواصي خان يونس، أصيب عدد من الفلسطينيين في قصف إسرائيلي استهدف خيمة تؤوي نازحين جنوب القطاع.

** قصف الفجر

وفجر السبت، قال شهود عيان إن الجيش الإسرائيلي قصف منزلا لعائلة “الخور” في حي الصبرة جنوب مدينة غزة على رؤوس قاطنيه، ما أسفر عن اسشتهاد

10 فلسطينيين وفق مصادر طبية.

وقال جهاز الدفاع المدني الفلسطيني بغزة، في بيان، إن عددا كبيرا من المفقودين ما زالوا تحت أنقاض منزل عائلة “الخور” المدمر.

وفي ساعة مبكرة من فجر السبت، اسشتهد 3 فلسطينيين وأصيب آخرون في قصف استهدف منزلا لعائلة “أبو عبدو” في مخيم الشاطئ غرب مدينة غزة.

وفي محافظة الشمال، قال مصدر طبي إن فلسطينيين استشهدا وأصيب آخرون في قصف استهدف محيط دوار التعليم في مدينة بيت لاهيا.

وقصفت المدفعية الإسرائيلية مناطق متفرقة بالقطاع خاصة المناطق الشرقية من مدينة غزة وغرب رفح.

وبدعم أمريكي مطلق، ترتكب إسرائيل منذ 7 أكتوبر 2023، إبادة جماعية بغزة خلفت أكثر من 168 ألف شهيد وجريح من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود.