270 صاروخا أُطلق من غزة نحو إسرائيل في 12 ساعة

قال الجيش الإسرائيلي، الثلاثاء، أنه تم إطلاق نحو 270 صاروخا من قطاع غزة على إسرائيل، منذ الساعة السابعة صباحا وحتى السابعة مساء.

وقال في بيان إن نحو 45 صاروخا سقطت داخل غزة “بينما تصل نسبة نجاح القبة الحديدية في اعتراض الصواريخ المعادية بنسبة 90 في المئة”.

وأكد الناطق باسم الجيش الإسرائيلي تواصل الغارات الإسرائيلية على قطاع غزة، قائلا: “نتخذ الإجراءات الاحترازية لتجنب وقوع ضحايا مدنيين، ونمضي قدما في تنفيذ العملية العسكرية وهدفنا إضعاف قدرات حركتي حماس والجهاد”.

وكان المتحدث العسكري أفيخاي أدرعي، كشف في تغريدة له في وقت سابق، الثلاثاء، أنه منذ الساعة الثامنة صباحا أغار الجيش الإسرائيلي على 9 مواقع لاطلاق صواريخ فوق وتحت الأرض في قطاع غزة.

يذكر أن قائد المنطقة الجنوبية في الجيش الإسرائيلي أعلن عن حالة طوارئ في مستوطنات في الضفة الغربية.

وأججت الصدامات الدائرة في القدس الوضع ودفعت الفصائل المسلحة، وبينها حماس والجهاد الإسلامي، إلى إطلاق أكثر من 3100 صاروخ باتجاه إسرائيل منذ بدء جولة العنف الدامية يوم 10 مايو.

وهي أعلى وتيرة إطلاق صواريخ تستهدف إسرائيل، على ما أعلن الجيش الإسرائيلي.