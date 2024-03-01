28 نائبا ديمقراطيا لبايدن: الهدنة بغزة ستفتح طريقا لإنهاء الصراع بشكل دائم

طالب 28 نائبا ديمقراطيا في مجلس النواب الأمريكي الرئيس الأمريكي جو بايدن بالسعي لتأمين وقف إطلاق نار مؤقت بين حركة حماس وإسرائيل.

وأكد النواب الديمقراطيون وهم من المؤيدين لإسرائيل في رسالة وجهوها لايدن، أن هدنة مؤقتة لن تساعد في إطلاق سراح المحتجزين وتوفير الإغاثة لملايين المدنيين فحسب، بل ستفتح طريقا لإنهاء الصراع بشكل دائم، وفق رأيهم.

وأضاف المشرعون أنه من أجل تحقيق هذه النتيجة فيجب على الولايات المتحدة أن تعمل مع الفلسطينيين والإسرائيليين لإنشاء إدارة تعافي مؤقتة لتأمين غزة حتى يتم تشكيل حكومة دائمة.

كما حثت الرسالة إسرائيل على العمل مع مصر والولايات المتحدة لتسهيل الدخول المستدام للمساعدات الإنسانية إلى غزة.

في سياق متصل، نقلت وكالة رويترز الثلاثاء الماضي عن مسؤولين في الحزب الديمقراطي والبيت الأبيض أن الحملة الانتخابية للرئيس بايدن متفاجئة من حجم الغضب والإحباط داخل الحزب من دعم واشنطن لإسرائيل في حربها على غزة وقضايا أخرى.

كما نقلت الوكالة عن أحد كبار مستشاري حملة بايدن الانتخابية أن الحزب تضرر من دعمه لإسرائيل بشكل يفوق ما كان متوقعا.

وأشارت الوكالة إلى تصاعد الدعوات من ناشطين في الحزب الديمقراطي لعدم التصويت لبايدن في الانتخابات الرئاسية، التي يفترض أن يواجه خلالها المرشح المحتمل للحزب الجمهوري دونالد ترامب.

وأشار التقرير إلى أن الغضب من سياسات بايدن، خاصة فيما يتعلق بدعمه لإسرائيل في حربها على غزة ورفضه الدعوة لوقف دائم لإطلاق النار، يتصاعد في أوساط الشباب والأميركيين من أصول عربية وأفريقية.