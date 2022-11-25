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280 ألف دولار تطيح بنائب رئيس مالاوي بتهم فساد

منذ 42 دقيقة
آخر تحديث: 25 - نوفمبر - 2022 4:13 مساءً
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أعلن مكتب مكافحة الفساد في مالاوي (الجمعة 25-11-2022) أنه ألقى القبض على ساولوس كلاوس تشيليما نائب رئيس الدولة بتهم فساد.

وقال المكتب في بيان إن تشيليما سيمثل أمام محكمة حيث من المتوقع أن يوجه له مدع عام ثلاث تهم بممارسات فساد ضمن تهم أخرى.

وأضاف البيان “اليوم 25 نوفمبر تشرين الثاني 2022 ألقى مكتب مكافحة الفساد القبض على الدكتور ساولوس كلاوس تشيليما… في اتهامات بحصوله بين مارس آذار 2021 وأكتوبر 2021 على امتيازات في صورة أموال تصل إلى 280 ألف دولار وأشياء أخرى من زونيث ساتار على سبيل المكافأة”.

يشار إلى أن مالاوي من بين أقل بلدان العالم نمواً، حيث يستند اقتصادها بشكل كبير على الزراعة ويتوزع سكانها على الريف إلى حد كبير.

وتعتمد حكومة مالاوي اعتماداً كبيراً على المساعدات الخارجية لتلبية احتياجات التنمية على الرغم من تراجع هذه الحاجة (والمعونة المقدمة) منذ سنة 2000.

كما تواجه الحكومة تحديات في بناء وتوسيع الاقتصاد وتحسين التعليم والرعاية الصحية وحماية البيئة وأن تصبح مستقلة مالياً.

    المصدر :
  • رويترز

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