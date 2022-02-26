الأحد 26 رجب 1443 ﻫ - 27 فبراير 2022 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

3 دول أوروبية تغلق أجواءها أمام شركات الطيران الروسية رداً على غزو أوكرانيا

منذ 12 ساعة
الخطوط الجوية الروسية

الخطوط الجوية الروسية

A A A
طباعة المقال

بعد يوم من قرار بريطانيا إغلاق مجاله الجوي أمام شركات الطيران الروسية، أعلنت كل من بولندا وجمهورية التشيك وبلغاريا قرارا مماثلا عقب الغزو الروسي لأوكرانيا، في إطار الردود على الغزو الروسي لأوكرانيا.

وقال المتحدث باسم الحكومة البولندية بيوتر مولر على تويتر أمس الجمعة إن “الحظر سيطبق اعتبارا من منتصف الليل (23:00 بتوقيت غرينتش)”.

وفي السياق أعلنت شركة “إل أو تي” (LOT) الوطنية البولندية تعليق رحلاتها إلى موسكو وسان بطرسبورغ اعتبارا من بعد ظهر أمس الجمعة.

من جهته قال وزير النقل التشيكي مارتن كوبكا على تويتر “اعتبارا من منتصف الليل، نوقِف حركة كل شركات الطيران الروسية في المجال الجوي التشيكي”.

كما دخل حظر مماثل حيز التنفيذ في بلغاريا أيضا عند منتصف الليل (22:00 بتوقيت غرينتش)، ردا على “تفاقم النزاع العسكري وتضامنا مع أوكرانيا”.

وبحسب بيان صادر عن وزارة النقل، فإن الطائرات الروسية “لم تعد تستطيع دخول المجال الجوي السيادي لبلغاريا، بما في ذلك فوق المياه الإقليمية”.

يأتي ذلك في أعقاب قرار مماثل اتخذته بريطانيا يوم الخميس الماضي ضد شركة “إيروفلوت” (Aeroflot) الوطنية الروسية. كما أعلن وزير النقل البريطاني غرانت شابس مساء أمس الجمعة فرض حظر على الطائرات الروسية الخاصة بمفعول فوري.

وردت روسيا من جانبها بحظر تحليق كل الطائرات المرتبطة بالمملكة المتحدة فوق أراضيها، بما في ذلك رحلات الترانزيت.

    المزيد من أخبار العالم

    أنطونيو غوتيريش
    الغزو الروسي لـ أوكرانيا
    غوتيريش: ملتزمون بتقديم المساعدة للشعب الأوكراني
    البنتاغون
    الغزو الروسي لـ أوكرانيا
    كذبة روسية جديدة.. البنتاغون ينفي مشاركته في العمليات البحرية الأوكرانية
    رئيس الوزراء البولندي ماتيوش مورافيتسكي
    الغزو الروسي لـ أوكرانيا
    رئيس وزراء بولندا يدق ناقوس الخطر.. عين بوتين على شرق أوروبا

    مواضيع قد تهمك

    مواضيع قد تهمك

    الأكثر قراءة

    فيتالي سكاكون مفجّر الجسر أمام الدبابات الروسية
    الغزو الروسي لـ أوكرانيا
    أوكرانيا تحتفي بـ”مفجّر الجسر” الذي لم يجد وقتًا للفرار
    فلاديمير بوتين
    الغزو الروسي لـ أوكرانيا
    بوتين يفقد صوابه ويهدّد السويد وفنلندا بردّ عسكري!
    فولوديمير زيلينسكي
    الغزو الروسي لـ أوكرانيا
    “فيديو” للرئيس الأوكراني يتحدى بوتين.. “أنا هنا”