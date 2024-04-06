3 شاحنات وقود وأدوية دخلت إلى مستشفيين شمالي قطاع غزة

دخلت 3 شاحنات مساعدات تضم وقودا وأدوية ومستلزمات طبية، اليوم السبت، 6 نيسان/أبريل الجاري، إلى شمالي قطاع غزة.

وأفاد مراسل الأناضول نقلا عن شهود عيان، بأن “3 شاحنات مساعدات تحمل وقود وأدوية وصلت إلى محافظة شمالي القطاع عبر شارع صلاح الدين (شمال شرق)”.

من جانبها، أفادت مصادر طبية فلسطينية لوكالة الأناضول، أن الشاحنات تحمل إحداها وقود واثنتين أدوية ومستلزمات طبية، مشيراً إلى أنها مخصصة لمستشفيي كمال عدوان والعودة في بلدة بيت لاهيا (شمال).

وفي وقت سابق أفادت تقارير بأن الشاحنات الثلاث وصلت عبر معبر “بيت حانون/ إيرز” لكن تبين لاحقا أنها وصلت من معبر “رفح” على الحدود مع مصر ومنه إلى شارع صلاح الدين والتفت من أقصى شمالي القطاع وصولا إلى مخازن “الأونروا”.

وتقيد إسرائيل إدخال المساعدات إلى غزة، ما أدى إلى شح في إمدادات الغذاء والدواء والوقود وأوجد مجاعة بدأت تحصد أرواح أطفال ومسنين في القطاع الذي يقطنه نحو 2.3 مليون فلسطيني، بينهم حوالي مليوني نازح جراء الحرب، وتحاصره إسرائيل منذ 17 عاما.

وتشن قوات الاحتلال الإسرائيلي منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، حربا مدمرة على قطاع غزة خلفت عشرات الآلاف من الضحايا المدنيين معظمهم أطفال ونساء، وكارثة إنسانية ودمارا هائلا بالبنية التحتية، مما أدى إلى مثول تل أبيب أمام محكمة العدل الدولية بتهمة الإبادة الجماعية.

وبالإضافة إلى الخسائر البشرية، تسببت الحرب بكارثة إنسانية غير مسبوقة وبدمار هائل في البنى التحتية والممتلكات، ونزوح نحو مليوني فلسطيني من أصل نحو 2.3 مليون في غزة، بحسب بيانات فلسطينية وأممية.