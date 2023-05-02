3 شروط للبرهان لحل أزمة السودان

كشفت الخارجية المصرية تفاصيل المحادثات التي أجراها الوزير سامح شكري مع السفير دفع الله الحاج علي، مبعوث الفريق عبد الفتاح البرهان.

فقد أوضحت الخارجية على لسان المتحدث باسمها أحمد أبو زيد، الثلاثاء، أن المباحثات تضمنت 3 شروط، أهمها ضرورة الوقف الفوري لإطلاق النار، حفاظاً على دماء أبناء الشعب السوداني، والتشديد على أهمية التزام جميع الأطراف بتثبيت الهدنة وعدم خرقها من أجل إتاحة الفرصة لعمليات الإغاثة الإنسانية وتضميد الجراح، وكذلك بدء حوار جاد يستهدف حل الخلافات القائمة.

قلق مصري

وقال أبو زيد إن شكري أكد حرص مصر على التعامل مع الأزمة الحالية في السودان، باعتبارها شأناً داخلياً، موضحاً أن موقفها تأسس خلال الاجتماعات التي تناولت الوضع في الجارة مع جامعة الدول العربية والاتحاد الإفريقي ومجلس الأمن.

وشدد على ضرورة احترام جميع الأطراف الدولية والإقليمية لسيادة السودان وعدم التدخل في الأزمة بشكل يؤدي إلى تأجيج الصراع وإراقة المزيد من الدماء.

كما استعرض وزير الخارجية المصري مع مبعوث البرهان مجمل الاتصالات التي أجراها مع نظرائه بعدد من الدول الفاعلة والمؤثرة دولياً وإقليمياً، مؤكداً وحدة رسالة المجتمع الدولي الداعية إلى ضرورة وقف الاقتتال الدائر حماية لمقدرات الشعب السوداني، وحفاظاً على سلامة البلاد ووحدة أراضيها ومؤسساتها الوطنية.