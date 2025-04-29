3 قتلى بإطلاق النار في مدينة أوبسالا السويدية

ضباط شرطة يعملون في مكان الحادث حيث قتل عدة أشخاص بعد سلسلة من الأصوات التي تشير إلى إطلاق نار، وفقًا للشرطة، في ميدان فاكسالا في أوبسالا، السويد، 29 أبريل/نيسان 2025. رويترز

ذكرت الشرطة السويدية أن ثلاثة أشخاص لقوا حتفهم في إطلاق نار بمدينة أوبسالا السويدية اليوم الثلاثاء وأن تحقيقا فتح للوقوف على ملابسات الحادث.

وقالت وسائل إعلام محلية أن الشرطة تبحث عن أحد المشتبه بهم.

وأفاد وزير العدل السويدي جونار سترومر بأن الوزارة على اتصال وثيق بالشرطة وبأنها تراقب عن كثب تطورات القضية.

وقال سترومر في بيان “وقعت حادثة عنف وحشي في وسط أوبسالا… تزامن ذلك مع بدء احتفالات ليلة (القديسة) فالبورجيس في أوبسالا بأكملها. ما حدث خطير للغاية”.

وكانت الشرطة ذكرت في وقت سابق أنها تلقت مكالمات من مواطنين سمعوا أصواتا تشبه طلقات نارية تطلق في وسط المدينة، وأن خدمات الطوارئ هرعت إلى مكان الحادث.وقال المحققون في بيان “تأكد مقتل ثلاثة أشخاص جراء إطلاق نار… وتحقق الشرطة في الحادث على أنه جريمة قتل”.

وقال شهود لقناة (إس.في.تي) إنهم سمعوا خمس طلقات نارية ورأوا أشخاصا في المنطقة يركضون للاحتماء. وذكرت عدة وسائل إعلام سويدية أن إطلاق النار وقع بالقرب من صالون لتصفيف الشعر أو داخله.

وقتل عشرة أشخاص في فبراير شباط بمدينة أوريبرو السويدية في أعنف حادث إطلاق نار جماعي تشهده البلاد على الإطلاق، حيث أطلق عاطل عن العمل يبلغ من العمر 35 عامًا النار على طلاب ومعلمين في مركز تعليمي للكبار.

وأعلنت الحكومة اليمينية لاحقا أنها ستسعى لتشديد قوانين حيازة الأسلحة.