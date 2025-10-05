3 قتلى بضربات روسية على لفيف وزابوريجيا في أوكرانيا

أحد السكان ينظر من نافذة شقته في مبنى سكني تضرر جراء غارة شنتها طائرة روسية بدون طيار، في زابوريجيا، أوكرانيا، في 5 أكتوبر 2025، في ظل الهجوم الروسي على أوكرانيا. رويترز

قال حاكم منطقة لفيف الأوكرانية ماكسيم كوزيتسكي اليوم الأحد إن ضربة روسية بطائرات مسيرة وصواريخ على المنطقة الواقعة بغرب أوكرانيا خلال الليل أسفرت عن مقتل شخصين.

وأضاف كوزيتسكي على تطبيق تيليغرام للتراسل أن شخصين آخرين أصيبا بجروح.

وتسببت ضربة روسية على منطقة زابوريجيا في جنوب شرقي أوكرانيا بسقوط قتيل ليل السبت/ الأحد، وفق ما أفادت السلطات المحلية، فيما حشدت بولندا طائرات وأنظمة أرضية لحماية أجوائها.

وقال حاكم منطقة زابوريجيا إيفان فيدوروف إن الضربة الروسية أسفرت عن مقتل امرأة وإصابة تسعة أشخاص بجروح.

ونشر على “تيليغرام” صوراً تظهر الموقع المستهدف، ولا سيما مبنى من طبقات عدة دُمر قسم منه.

وفي بولندا، أعلن سلاح الجو اليوم الأحد على “إكس” نشر طائرات وتعبئة دفاعات أرضية لحماية المجال الجوي للبلاد، ولا سيما في المناطق القريبة من أوكرانيا.

وتصعد روسيا هجماتها على أوكرانيا، مستهدفة خصوصاً منشآت الطاقة مع اقتراب موسم الشتاء، وشنت القوات الروسية هذا الأسبوع أكبر هجوم على منشآت الغاز في أوكرانيا، كذلك أدت ضربات السبت إلى انقطاع التيار عن نحو 50 ألف منزل في منطقة تشرنيغيف (شمال).

وفي زابوريجيا أدت الضربات الليلية إلى حرمان 73 ألف شخص من الكهرباء صباح السبت، بحسب ما أفاد فيدوروف في منشور.

قال أوليه ألكسندروف المسؤول في الاستخبارات الأوكرانية لوكالة “يوكرينفورم” الرسمية للأنباء، أمس السبت، إن الصين تقدم معلومات استخباراتية لروسيا لتمكين موسكو من توجيه ضربات صاروخية داخل أوكرانيا بشكل أفضل.

وأوضح المسؤول الأوكراني أن الصين تقدم المعلومات التي تحصل عليها عبر الأقمار الاصطناعية إلى روسيا عن أهداف منها تلك التي يوجد بها استثمار أجنبي.

وأضاف، “هناك أدلة على وجود مستوى رفيع من التعاون بين روسيا والصين يتعلق بعمليات استطلاع بالأقمار الاصطناعية لأراضي أوكرانيا لتحديد (مواقع) استراتيجية لاستهدافها”. وتابع، “كما رأينا في الأشهر القليلة الماضية، ربما يعمل بهذه المواقع مستثمرون أجانب”.

وقال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي ومسؤولون في المنطقة، إن هجوماً صاروخياً روسياً أصاب في أغسطس (آب) الماضي مصنعاً للأجهزة الكهربائية في منطقة زاكارباتيا غرب البلاد، مما أدى إلى إصابة 15 شخصاً.

وقال زيلينسكي في أبريل (نيسان)، إن الصين تزود روسيا بالأسلحة والذخيرة. وذكر أن حكومته لديها معلومات استخباراتية تفيد بأن الصين تنتج أسلحة على الأراضي الروسية.

موسكو تكثف هجماتها على شبكة السكك الحديد

اتهم رئيس السكك الحديد الأوكرانية، أمس السبت، روسيا بتكثيف قصفها للشبكة، فيما أسفر هجوم بمسيرات على محطة قطار في شمال أوكرانيا عن مقتل شخص في الأقل.

وقال أوليكساندر بيرتسوفسكي رئيس شركة “أوكرزالزنيتسيا” خلال مؤتمر صحافي في كييف حضرته وكالة “الصحافة الفرنسية”، “نشهد بوضوح تكثيفاً لهجمات العدو على البنية التحتية للسكك الحديد”. وأشار إلى “40 هجوماً كبيراً” على شبكة السكك الحديد منذ أغسطس “لبث الذعر”.

ولاحظ أن التحسين التقني للمسيرات الروسية يتيح لها الآن “ضرب أهداف بدقة عالية” ضمن دائرة يصل قطرها إلى 100 كيلومتر.

ولفت بيرتسوفسكي إلى غارات بطائرات مسيرة استهدفت “محطات قطارات ومحطات كهرباء فرعية ومستودعات قاطرات” إلى جانب ضربات على منشآت الطاقة.

30 مصاباً إثر هجوم روسي على محطة قطارات

أعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، أمس السبت، إصابة ما لا يقل عن 30 شخصاً إثر هجوم روسي “وحشي” بمسيرة على محطة قطارات في شوستكا في منطقة سومي بشمال شرقي أوكرانيا.

واستهدفت القوات الروسية مراراً البنى التحتية للسكك الحديد منذ بدء غزو أوكرانيا في فبراير (شباط) 2022.

وكتب زيلينسكي على “إكس”، “علمنا في الوقت الحاضر بسقوط ما لا يقل عن 30 جريحاً” بين ركاب وموظفين في السكك الحديد، مرفقاً المنشور بمقطع فيديو يظهر عربة قطار مشتعلة ومحطمة. وتابع، “لا يمكن أن يجهل الروس أنهم يضربون مدنيين”.

ويبعد الموقع المستهدف نحو 50 كيلومتراً من الحدود الروسية.

انقطاع الكهرباء عن نحو 50 ألف منزل

كما أدت موجة من الهجمات الليلية الروسية إلى انقطاع الكهرباء عن نحو 50 ألف منزل في منطقة تشرنيغيف في شمال أوكرانيا.

في المقابل، أعلن الجيش الأوكراني أنه استهدف مصفاة نفط مهمة في منطقة لينينغراد بشمال غربي روسيا.

وتوعدت كييف بتكثيف هجماتها بالمسيرات البعيدة المدى على منشآت الطاقة الروسية، معتبرة ذلك رداً مشروعاً على الهجمات الروسية اليومية على مدنها ومنشآت الكهرباء.