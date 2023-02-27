3 قتلى بهجوم طائرة مسيرة على مسلحين أكراد في العراق

قال جهاز مكافحة الإرهاب بإقليم كردستان العراق إن هجوما بطائرة مسيرة تركية على شمال العراق، الاثنين، أسفر عن مقتل ثلاثة مسلحين من وحدات مقاومة سنجار التابعة لحزب العمال الكردستاني.

وذكر الجهاز في بيان أن قائدا محليا واثنين من المسلحين كانوا في مركبة في منطقة سنجار نحو الساعة 0910 بتوقيت جرينتش عندما ضربتهم الطائرة المسيرة.

وتشن تركيا حملة منذ فترة طويلة في كل من العراق وسوريا على مسلحي حزب العمال الكردستاني ووحدات حماية الشعب الكردية السورية، إذ تعتبر أنقرة الحركتين جماعتين إرهابيتين.

وتنفذ تركيا ضربات جوية بصفة دورية في شمال العراق وأرسلت عناصر كوماندوز لدعم هجماتها هناك.