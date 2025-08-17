3 قتلى في إطلاق نار بحي يهودي في نيويورك

أعلنت شرطة نيويورك مقتل 3 أاشخاص وإصابة آخرين في حادث إطلاق نار بحي يهودي في المدينة.

ولم تصدر شرطة نيويورك بعد بياناً رسمياً يوضح تفاصيل الحادث أو دوافعه، فيما تواصل فرق الطوارئ عملياتها في الموقع.

ووفقًا لتقارير أمريكية، نُقل المصابون إلى مستشفيات المنطقة، ولم تتضح حالتهم بعد، وكذلك خلفية إطلاق النار الذي وقع حوالي الساعة 3:30 صباحًا بتوقيت نيويورك.

وأكدت شرطة نيويورك عدم اعتقال أي شخص حتى الآن، مشيرة إلى أن التحقيق لا يزال جاريًا.

كما حثت السلطات المحلية السكان على تجنب المنطقة، ريثما تُجرى التحقيقات.

وذكرت تقارير إعلامية أن منفذ الهجوم لاذ بالفرار بعد استهداف ضحاياه قرب كنيس في حي كراون هايتس بمنطقة بروكلين.

ووثقت مقاطع فيديو متداولة على مواقع التواصل الاجتماعي مشاهد من آثار إطلاق النار، وأظهرت تواجدا كثيفا لعناصر الشرطة التي طوقت المكان.