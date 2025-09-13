السبت 21 ربيع الأول 1447 ﻫ - 13 سبتمبر 2025 |
3 قتلى في سومي.. وزيلينسكي يعلن فشل هجوم روسي هناك

منذ 3 ساعات
رجال الإنقاذ يعملون في موقع مبنى سكني أصيب بضربة صاروخية روسية يوم أمس، وسط الهجوم الروسي على أوكرانيا، في سومي، أوكرانيا، 25 مارس/آذار 2025. رويترز

ذكر مسؤول محلي أن ثلاثة أشخاص قتلوا في هجوم روسي أمس الجمعة 12\9\2025 في منطقة سومي بشمال أوكرانيا، لكن الرئيس فولوديمير زيلينسكي قال إن محاولات موسكو للتقدم في المنطقة فشلت مع خسائر فادحة.

تشن القوات الروسية هجوما شرسا ومطولا على طول جبهة طولها 1000 كيلومتر في شرق أوكرانيا، لكنها حاولت خلال الشهور القليلة الماضية كسب موطئ قدم في مناطق مثل سومي، وهي منطقة حدودية مجاورة لمنطقة كورسك الروسية.

واستولت القوات الروسية على سلسلة من القرى القريبة من الحدود وقصفت بلدات كبيرة، منها مدينة سومي، على نحو متكرر.

وقال أوليه هريهوروف حاكم سومي إن هجوما بطائرات مسيرة وصواريخ في الساعة السادسة صباحا (03:00 بتوقيت غرينتش) أسفر عن مقتل ثلاثة من السكان في سومي أو بالقرب منها وإصابة خمسة آخرين.

لكن زيلينسكي قال نقلا عن القائد العام للقوات المسلحة الأوكرانية الجنرال أولكسندر سيرسكي، “أحبطت قواتنا” العملية الروسية في المنطقة.

وكتب على تطبيق تيليغرام “يستمر القتال في المناطق الحدودية في سومي، لكن التجمع الروسي في اتجاه سومي فقد قدراته الهجومية نتيجة للخسائر التي تكبدها”.

وأعلن زيلينسكي تحقيق نجاحات في عمليات أخرى في سومي في الأسابيع القليلة الماضية. وقال إن القوات الأوكرانية تتصدى بفعالية للقوات الروسية في دونيتسك وزابوريجيا، وهما المنطقتان الرئيسيتان على خط الجبهة.

وقالت وزارة الدفاع الروسية إن قواتها سيطرت على قرية جديدة هي قرية تيرنوف في منطقة دنيبروبيتروفسك في وسط أوكرانيا.

وكان هذا هو اليوم الثاني على التوالي الذي تعلن فيه روسيا عن استيلائها على قرية في تلك المنطقة، لتضاف إلى قائمة من عدة مواقع مماثلة في الأسابيع القليلة الماضية. وأكدت أوكرانيا في تصريحات علنية على جهودها لمنع الروس من تحقيق أي تقدم هناك.

    المصدر :
  • رويترز

