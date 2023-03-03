3 كوارث طبيعية متتالية تضرب جمهورية جنوب المحيط الهادئ!

تعرضت جمهورية فانواتو لثلاث كوراث طبيعية متتالية، مما دفع الحكومة لإعلان حالة الطوارئ في البلاد.

وتعرضت جزر الجمهورية التي تقع جنوب المحيط الهادئ، لزلزال قوي وإعصاران، ولم ترد أنباء، حتى الآن، عن وقوع إصابات.

وقالت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية إن زلزالا قوته 6.5 درجات وقع في ساعة متأخرة من مساء الخميس، قبالة جزيرة إسبيريتو سانتو، وأعقبته هزة ارتدادية بقوة 5.4 درجات.

يأتي ذلك في الوقت الذي تستعد فيه فانواتو لمرور إعصار جديد، يسمى كيفن، بعد أن جلب إعصار جودي على الجزيرة رياحا تصل سرعتها إلى 200 كيلومتر في الساعة.

وتسببت الرياح العاصفة في هطول أمطار غزيرة وفيضانات وقطعت إمدادات الطاقة.

وقال رئيس وزراء فانواتو، إن إعلان حالة الطوارئ سيمكن الجزر الأكثر تضررا من تلقي المساعدة العاجلة.

يشار إلى أن “جمهورية فانواتو” هي دولة جزيرة تقع في جنوب المحيط الهادئ، هي عبارة عن أرخبيل من أصل بركاني وتقع على بعد 1,750 كم تقريباً شمال شرق أستراليا و500 كم شمال شرق كاليدونيا الجديدة وغرب فيجي وجنوب شرق جزر سليمان وبالقرب من غينيا الجديدة.

وتتعرض فانواتو لعدد من المخاطر الطبيعية مثل الأعاصير التي تجتاح البلاد في الفترة ما بين ديسمبر وإبريل، هذا بالإضافة للنشاط البركاني، والزلازل وموجات تسونامي، وذلك نظراً لوقوع الجزر في منطقة تعرف بحلقة النار في المحيط الهادي وهي منطقة زاخرة بالبراكين والزلازل.

ويسود فانواتو مناخ استوائي وتتعرض البلاد للرياح التجارية الجنوبية الشرقية في الفترة من مايو لأكتوبر، وتهطل الأمطار عليها ما بين نوفمبر وأبريل.