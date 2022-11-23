3 محطات أوكرانية للطاقة النووية خارج الخدمة بعد ضربات روسية

قالت شركة الطاقة النووية الأوكرانية التي تديرها الدولة (إنيرجواتوم) إن وحدات الطاقة في ثلاث محطات أوكرانية للطاقة النووية توقفت اليوم الأربعاء بعد ضربات صاروخية روسية في أنحاء البلاد.

وقالت الشركة في بيان إنه “بسبب انخفاض التردد في نظام الطاقة الأوكراني” تم تفعيل الحماية الطارئة في محطات ريفني وبيفدينوكراينسك وخميلنيتسكي للطاقة النووية.

ومنذ أكتوبر تشرين الأول، دأبت روسيا على استهداف البنية التحتية للكهرباء والتدفئة. وتقول موسكو إن الهدف هو تقليص قدرة أوكرانيا على القتال. وتقول كييف إن الضربات المتعمدة على البنية التحتية المدنية تشكل جريمة حرب.

وفي خطاب مصور الليلة الماضية، أعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أنه سيتم إنشاء “مراكز صمود” خاصة في جميع أنحاء أوكرانيا لتوفير الكهرباء والتدفئة والمياه والإنترنت واتصالات الهاتف المحمول وتوفير العقاقير مجانا وعلى مدار الساعة.

وتسببت الهجمات الروسية في انقطاع التيار الكهربائي لفترات طويلة لما يصل إلى 10 ملايين مستهلك في وقت واحد. وقال مشغل شبكة الكهرباء الوطنية الأوكرانية قبل هجمات اليوم الأربعاء إن هناك حاجة لمزيد من انقطاع التيار الكهربائي في جميع أنحاء البلاد.

وقال زيلينسكي “إذا حدثت ضربات روسية ضخمة مرة أخرى واتضح أنه لن يتم استعادة الكهرباء لساعات، فإن ’مراكز الصمود’ ستبدأ في تقديم جميع الخدمات الرئيسية”.