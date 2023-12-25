3 مراحل.. ماذا جاء في "المقترح المصري" لوقف النار وتبادل الأسرى في غزة؟

نشرت “الجزيرة نت” نص المقترح الذي قدمه جهاز المخابرات المصري لوفد حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، الذي زار القاهرة مؤخرًا برئاسة رئيس المكتب السياسي للحركة إسماعيل هنية.

ويستند الإطار والمقترح المصري لوقف إطلاق النار في قطاع غزة والتوصل لاتفاق بشأن تبادل المحتجزين الإسرائيليين في قطاع غزة والأسرى الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية إلى 3 مراحل رئيسية على النحو التالي:

المرحلة الأولى:

تتضمن صفقة إنسانية تمتد من 7 إلى 10 أيام تقوم خلالها حماس بالإفراج عن جميع المدنيين لديها من النساء والأطفال والمرضى وكبار السن مقابل إفراج إسرائيل عن عدد مناسب يُتفق عليه من الأسرى الفلسطينيين لديها، وذلك على النحو التالي:

أ- وقف كامل لإطلاق النار بكافة مناطق قطاع غزة من الجانبين، وإعادة انتشار القوات الإسرائيلية بعيدًا عن محيط التجمعات السكانية، والسماح بحرية حركة المواطنين من الجنوب للشمال، كذا حركة السيارات والشاحنات، في الوقت الذي تلتزم فيه حماس بوقف كافة أشكال العمليات تجاه إسرائيل.

ب- وقف جميع أشكال النشاط الجوي الإسرائيلي، بما في ذلك المسيرات وطائرات الاستطلاع، بكافة مناطق القطاع.

ج- تكثيف إدخال المساعدات الإنسانية والإغاثية (الأدوية، المستلزمات الطبية، المحروقات، الأغذية) إلى كافة مناطق القطاع، خاصة بين غزة وشمال القطاع.

المرحلة الثانية:

تتضمن المرحلة الثانية الإفراج عن كافة المجندات المحتجزات لدى حماس مقابل عدد يُتفق عليه من الجانبين من الأسرى الفلسطينيين المحتجزين داخل السجون الإسرائيلية، كذا تسليم كافة الجثامين المحتجزة لدى الجانبين منذ بدء العمليات في السابع من أكتوبر/ تشرين الأول 2023، وتمتد هذه المرحلة لمدة 7 أيام، وفق المعايير والإجراءات في المرحلة الأولى.

المرحلة الثالثة:

يتمّ خلالها التفاوض لمدة تمتد لشهر حول إفراج حماس عن جميع المجندين الإسرائيليين لديها مقابل قيام إسرائيل بالإفراج عن عدد يُتفق عليه من الجانبين من الأسرى الفلسطينيين داخل السجون الإسرائيلية، على أن تتم خلال هذه المرحلة إعادة انتشار القوات الإسرائيلية خارج حدود القطاع، مع استمرار وقف جميع الأنشطة الجوية والتزام حماس بوقف كافة الأنشطة العسكرية ضد إسرائيل.

محددات تنفيذ الاقتراح:

1- تعليق إطلاق النار بين الجانبين لمدة 48 ساعة قبل تنفيذ المقترح للاتفاق على أسماء المفرج عنهم ضمن المرحلتين الأولى والثانية سواء من إسرائيل أو من حماس من خلال مفاوضات غير مباشرة تُعقد بمصر بين وفدي إسرائيل وحماس بمشاركة مصرية قطرية أميركية.

2- ألا يتم الانتقال من مرحلة إلى مرحلة إلا عقب تنفيذ كافة إجراءات المرحلة السابقة.

3- حال توافق إسرائيل وحركة حماس على المقترح وقوائم الأسماء المتبادلة يتم البدء في تنفيذ الاتفاق حال التوافق على ذلك.

4- التزام الطرفين بالسقف الزمني للتفاوض في المرحلة الثالثة، وحال التوصل إلى اتفاق يتم الإعلان عنه متزامنًا مع الإعلان عن وقف كامل لإطلاق النار بقطاع غزة.

5- تتولى مصر وقطر والولايات المتحدة مسؤولية التنسيق لتشكيل حكومة غير فصائلية وسياسية (تكنوقراط) تتولى إدارة القطاع والضفة الغربية حال الإعلان عن وقف إطلاق النار بصورة كاملة.

6- يتم تنفيذ الاتفاق بضمان من مصر وقطر والولايات المتحدة.

وعلمت الجزيرة من مصادر مطلعة أن حماس لم ترفض الاقتراح، وقررت دراسة المقترح بالتشاور مع قيادة الداخل، وذلك رغم موقفها المعروف برفض إنجاز صفقة التبادل إلا بعد الانسحاب الإسرائيلي الكامل من قطاع غزة.

كما علمت أن المخابرات المصرية تشاورت مع إسرائيل وأميركا في المقترح، في حين لم تتوفر أي معلومات عن مشاركة قطر فيها.

وكان هنية زار القاهرة الأسبوع الماضي على رأس وفد من قيادات حركة حماس، لعقد لقاءات مع المسؤولين المصريين بشأن وقف إطلاق النار في قطاع غزة وتبادل الأسرى مع إسرائيل.