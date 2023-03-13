3 هزات أرضية جديدة تضرب جنوب تركيا

تعرضت عدة مناطق في ولاية هطاي وملاطية جنوبي تركيا لهزات أرضية، وفق ما أفادت وسائل إعلام تركية، الاثنين.

ونقلت وكالة “الأناضول” عن إدارة الكوارث والطوارئ التركية، قولها إن منطقة “حصة” بولاية هطاي تعرضت لهزة أرضية بقوة 4.7 درجة، إذ وقعت الهزة في الساعة الـ05:23 بالتوقيت المحلي وعلى عمق 11.52 كيلو متر تحت سطح الأرض.

وتعرَّضت منطقة بوتورغة بولاية ملاطية، لهزتين أرضيتين بقوة 4.5 درجة في الساعة الـ4:34 بالتوقيت المحلي وعلى عمق 8 كيلو مترات، في حين أن الهزة الثانية كانت بقوة 4.5 درجة في الساعة الـ5:13 بالتوقيت المحلي وعلى عمق 10 كيلو مترات.

وكان زلزالٌ عنيفٌ ضرب جنوبي تركيا وشمالي سوريا في الـ6 من فبراير/ شباط الماضي، بقوة 7.7 و 7.6 درجة على التوالي، وتبعتهما آلاف الهزات الارتدادية العنيفة، حيث أودت الكارثة بحياة عشرات الآلاف من الأشخاص وخلَّفت دمارًا ضخمًا في 11 ولاية تركية.