30% من غزة تحت الاحتلال.. ومسودات مصرية إسرائيلية حول هدنة مرتقبة

بينما تتواصل الجهود الرامية إلى التوصل إلى هدنة بين إسرائيل وحركة حماس في غزة، تستمر إسرائيل، التي أعادت إطلاق عملياتها العسكرية الشهر الماضي، في تنفيذ عمليات القصف والتوغل في شمال وجنوب القطاع، بهدف إقامة مناطق عازلة.

#عاجل ‼️ انذار عاجل وتحذير خطير الى جميع سكان قطاع غزة المتواجدين في منطقة الشجاعية وأحياء اجديدة، التركمان، توسعة نفوذ، الزيتون الشرقي, النور والتفاح

⭕️جيش الدفاع يعمل بقوة شديدة في مناطقكم لتدمير البنى التحتية الإرهابية.

⭕️من أجل سلامتكم عليكم اخلاء هذه المناطق فوراً… pic.twitter.com/mcO5XThOOV — افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) April 11, 2025

إذ أكد مصدر أمني إسرائيلي اليوم الجمعة أن 30% من قطاع غزة بات محتلاً، مضيفا أن الجيش يزيد الضغط العسكري.

فيما أمر الجيش الإسرائيلي مجددا اليوم على ما دأب عليه خلال الأسابيع الماضية، سكان مناطق في شمال القطاع بالإخلاء. وحث المتحدث باسم الجيش، أفيخاي أدرعي، في بيان نشره على حسابه في منصة إكس جميع السكان المتواجدين في منطقة الشجاعية وأحياء الجديدة، والتركمان، والزيتون الشرقي، والنور والتفاح، على المغادرة فورا.

كما أشار إلى ضرورة انتقالهم نحو “مراكز الإيواء المعروفة في غرب مدينة غزة”.

مفاوضات الهدنة

أتى ذلك، بالتزامن مع تصريحات حملت بعض الأجواء الإيجابية بشأن المفاوضات الجارية من أجل وقف النار.

إذ كشف مسؤولون إسرائيليون أن تل أبيب والقاهرة تبادلتا مسودات بشأن المقترح المصري حول غزة، وفق ما نقلت هيئة البث الإسرائيلية.

كما رأوا أن “هناك إمكانية لتحقيق تقدم في المحادثات حول غزة”.

وكان الرئيس الأميركي دونالد ترامب ألمح بدوره مساء أمس الخميس إلى حصول تقدم في المفاوضات حول إطلاق الأسرى الإسرائيليين المحتجزين في القطاع الفلسطيني، لافتا إلى أن بلاده تتواصل مع إسرائيل والوسطاء.

كذلك كشف مبعوث الرئيس الأميركي إلى الشرق الأوسط ستيف ويتكوف أمس أن التوصل لصفقة مع حماس مسألة أيام فقط.

يذكر أنه رغم المشاورات الجارية عبر الوسطاء خلف الكواليس، يواصل الجيش الإسرائيلي غاراته على القطاع الفلسطيني المدمر، مخلياً العديد من المناطق وسط خطة من أجل إقامة مناطق عازلة في الشمال والجنوب.

فبعد شهرين من التهدئة بين حماس وإسرائيل، إثر الاتفاق الذي تم التوصل إليه بعد أشهر من المحادثات المضنية، وبدأ سريانه في يناير الماضي، انهارت الهدنة في مارس الماضي. واستأنف الجيش الإسرائيلي هجومه العسكري في 18 من الشهر عينه (مارس 2025).

وكانت الهدنة الأخيرة أتاحت إطلاق سراح 33 أسيرا إسرائيليا، ثمانية منهم قتلى، مقابل نحو 1800 فلسطيني من السجون الإسرائيلية.

فيما لا يزال 58 إسرائيليا محتجزين في القطاع الفلسطيني، 34 لقوا حتفهم، وفق تقديرات الجيش الإسرائيلي.