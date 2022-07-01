300 طائرة.. أكبر طلبية صينية لطائرات إيرباص منذ تفشي كورونا!

أعلنت ثلاث من أكبر شركات الطيران الصينية توقيع عقد تاريخي لشراء 300 طائرة من شركة إيرباص، وُصف بأنه الأكبر في البلاد منذ تفشي جائحة كوفيد-19

أعلنت شركتا إير تشاينا، وتشاينا ساذرن إيرلاينز، في وثائق إفصاح منفصلة مقدمة للبورصة، إن كل منهما ستشتري 96 طائرة من طراز A320neo بقيمة 12.2 مليار دولار بالأسعار المعلنة.

كما صرحت شركة طيران شرق الصين إنها ستشتري 100 طائرة من النوع بقيمة نفسه 12.8 مليار دولار.

من المنتظر أن تبدأ عمليات التسليم في عام 2023 وتستمر حتى عام 2027، مع تسليم الجزء الأكبر في عام 2024.

أوضحت شركة إير تشاينا إن شرائها سيمثل زيادة بنسبة 10.4% من حيث السعة المقاسة بالطن كيلومترات المتاحة (ATK)، بينما تتوقع تشاينا ساذرن زيادة بنسبة 13% في السعة.

وقالت شركة تشاينا إيسترن إن الطائرات الجديدة ضيقة البدن، وستنشر في الغالب على الطرق الداخلية وعلى الرحلات الجوية إلى الدول المجاورة مثل اليابان وكوريا الجنوبية وجنوب شرق آسيا.

عادة ما تحصل شركات الطيران الكبرى على خصومات كبيرة لقائمة الأسعار، حيث أكدت شركة تشاينا إيسترن إن الخصومات كانت أكبر من المعتاد.

تعافي الطيران الصيني

تعافى قطاع الطيران في الصين الأسابيع الاخيرة، من الضربة التي تعرض لها عقب أغلاق السلطات مدينة شنغهاي الضخمة في أبريل/ نيسان بسبب الموجة الجديدة من الجائحة.

فضلا عن تحطم طائرة من طراز بوينغ 737-800 في مارس / آذار، الذي أسفر عن مقتل 132 شخصًا على متنها، في أسوأ كارثة جوية بالبر الرئيسي منذ 28 عامًا.

ولم تستأنف طائرة 737 ماكس، نموذج بوينغ الأساسي، الرحلات التجارية في البلاد، على الرغم من أن شركات الطيران تقوم برحلات تجريبية بعد أن رفعت هيئة تنظيم الطيران الصينية أمر التأريض في أواخر العام الماضي.

كانت بوينغ تبيع ربع الطائرات التي تصنعها سنويًا للمشترين الصينيين، وكانت الصين أكبر عملائها، قبل إيقاف الطائرة ماكس بعد وقوع حوادث في إندونيسيا وإثيوبيا.

ومن المتوقع أن تعزز تلك الطلبية الضخمة بشكل كبير صانع الطائرات الأوروبي، إيرباص، في سوق رئيسي.

أوضحت إيرباص إن الطلبات أظهرت زخما إيجابيا للانتعاش ونظرة مستقبلية مزدهرة لسوق الطيران الصيني.

وأضافت في بيان، إنه بمجرد استيفاء المعايير ذات الصلة، ستدخل الطلبات المتراكمة.

وارتفعت أسهم إيرباص بأكثر من 3%عقب الأنباء، بينما تراجعت أسهم منافستها الأميركية بوينغ 1.2% قبل السوق.

وارتفع صافي أرباحها بأكثر من ثلاثة أضعاف في الربع الأول إلى 1.2 مليار يورو (1.27 مليار دولار) مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي

قفز سهم إيرباص بنسبة 3.02% ليصل إلى 95.24 دولار وقت إعداد هذا الخبر.